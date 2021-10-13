Пойманного ФСБ украинца посадили за попытку купить оборудование для истребителя

Гагаринский районный суд Москвы приговорил гражданина Украины по фамилии Ливенцов к трем годам лишения свободы в колонии общего режима за попытку незаконно приобрести оборудование для истребителя МиГ-29. Об этом в среду, 13 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Москве и Московской области.

Как установило следствие, в 2019 году Ливенцов планировал незаконно приобрести комплектующее авиадвигателя «РД-33», который ставится на истребители МиГ-29, чтобы затем вывезти его в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). 17 октября 2019 года Ливенцов встретился с работником предприятия российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

В момент передачи работнику восьми тысяч долларов сотрудники ФСБ России задержали Ливенцова с поличным. Он стал фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 226.1 («Приготовление к контрабанде вооружения, иной военной техники») УК РФ и был приговорен к трем годам лишения свободы.

2 августа сообщалось, что в Марий Эл ФСБ пресекла контрабанду на Украину головок самонаведения зенитного ракетного комплекса. По версии следствия, контрабандой деталей занимался агент Службы безопасности Украины (СБУ), которого сотрудники ФСБ задержали с поличным. Для работы агент использовал подложные документы, псевдонимы и ряд других мер конспирации.

