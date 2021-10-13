Раскрыта личность стрелявшего около школы в Москве

Стрелявший у школы в Москве молодой человек оказался сыном топ-менеджера «Лукойла»

Стрелявший у московской школы молодой человек оказался сыном топ-менеджера компании «Лукойл». Его отец, Егор Соболев, занимает должность начальника управления стратегического правления нефтяной компании. Личность стрелявшего раскрыл Telegram-канал «112».

По словам мужчины, его 15-летний сын увлекается страйкболом и просто вышел в лес пострелять.

О стрельбе у московской школы №1260 стало известно 13 октября. Правоохранителям позвонила местная жительница и заявила, что неизвестный ходит около школы с оружием, слышны выстрелы. По предварительным данным, он произвел несколько выстрелов в воздух и скрылся.

На данный момент подростка задержали. Он был одет в камуфляж, при себе у молодого человека было страйкбольное ружье. Пострадавших в ходе инцидента нет.

Столичная школа №1260 расположена в Гагаринском районе. Рядом с ней нет леса, лишь парк через дорогу и зеленые насаждения вокруг учебного заведения.