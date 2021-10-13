Забастовка металлургов остановила производство BMW

Завод немецкой компании BMW в ЮАР остановил производство автомобилей из-за начавшейся в стране забастовки металлургов, пишет Reuters.

«С момента начала забастовки сборка автомобилей на заводе остановилась. Она также негативно повлияла на работу нескольких поставщиков завода», — заявила представитель компании BMW Хейли Филандер. По ее словам, не хватило комплектующих для производства 700 автомобилей, иных подробностей не сообщается.

Крупнейший национальный профсоюз сталелитейщиков Южно-Африканской республики (NUMSA) объявил о начале забастовки 5 октября 2021 года. Рабочие потребовали немедленного повышения зарплаты на восемь процентов и дополнительной индексации на два процента в будущем.

Первоначальные переговоры профсоюза рабочих ЮАР и руководства предприятий металлургической промышленности зашли в тупик. На данный момент в профсоюзе состоят около 155 тысяч металлургов. «Нам не оставили никакого выборы кроме забастовки и остановки работы на заводах на неограниченный срок, пока руководство не выполнит наши требования», — заявили представители NUMSA.

О своем беспокойстве в связи с забастовкой заявили в Национальной ассоциации производителей автомобильных компонентов и сопутствующих товаров (NAACAM). «Весь сектор автомобилестроения беспокоит то, что забастовка в металлургии продолжается до сих пор, но мы знаем, что переговоры по разрешению продвинулись вперед, и мы надеемся, что стороны приду к согласию», — сказал исполнительный директор ассоциации Ренай Мотилал.

Ранее BMW сообщала об уменьшении продаж автомобилей на 18 процентов из-за мирового дефицита полупроводников. Аналитики Economist Intelligence Unit (EIU) отмечали, что мировая автомобильная отрасль больше всех пострадала в период пандемии.