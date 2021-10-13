Блогер назвал способ повысить скорость домашнего интернета

Российский блогер с ником @top.comp назвал способ повысить скорость работы домашнего Wi-Fi. Для этого необходимо изменить канал в настройках роутера.

Автор ролика заявил, что соседский Wi-Fi может замедлять работу роутера. Чтобы устройства из других квартир не мешали, необходимо открыть настройки роутера, зайдя на специальный адрес в браузере — у каждого устройства он может быть свой.

Затем, по словам блогера, необходимо изменить настройки канала в разделе «Беспроводной режим». «Так как по умолчанию твой сосед использует с 1 по 9 канал, нажимаем на раскрывающийся список и выбираем 10, 11 или 12 канал. [Таким образом,] наш роутер будет использовать другие каналы, в отличие от [роутера] наших соседей», — сказал блогер, пояснив, что благодаря этому Wi-Fi начнет работать быстрее.

После этого необходимо сохранить изменения и выбрать перезагрузку маршрутизатора. Также автор ролика посоветовал не ставить роутер возле окон и дверей, поскольку там находится больше всего помех от соседских устройств.

Ранее о похожем способе рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев. Он порекомендовал перейти на свободный канал и добавил, что в новых устройствах есть автоматическая функция выбора оптимального канала. Эксперт пояснил, что в старых роутера ее может не быть, однако в этом случае справиться с проблемой поможет анализатор Wi-Fi. Он позволит выяснить, какие каналы совпадают с соседскими.