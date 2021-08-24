Россиянам объяснили способ распознать мешающих работе Wi-Fi соседей

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев объяснил, как распознать, что соседи мешают работе Wi-Fi. По его словам, помехи могут возникать, если многие устройства работают в одном канале связи, передает агентство «Прайм».

Специалист отметил, что в этом случае происходит попытка одновременно передать пакеты данных, снижается скорость всего канала и вероятны задержки. Также можно узнать, кто пользуется трафиком: для этого нужно проверить список устройств, подключенных к сети.

«Уровень сигнала в вашем роутере и роутере ваших соседей может быть разным — на одном и том же канале он может быть низким или высоким, но это не главное. Плохо, когда он совпадает», — объяснил Тимофеев.

Он порекомендовал перейти на свободный канал. В новых устройствах есть автоматическая функция выбора оптимального канала, в старых ее может не быть, но в этом случае поможет анализатор Wi-Fi, который позволит выяснить, какие каналы совпадают с соседскими.

Тимофеев также посоветовал сменить логин и пароль для настройки роутера, поскольку заводские параметры не уникальны, они зачастую одинаковы для тысяч устройств одной модели.

Ранее глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров рассказал, что большинстве случаев для ускорения домашнего интернета не требуется наличия специальных навыков. По его словам, скорость передачи данных вырастет, если разместить роутер как можно ближе к компьютеру. Одной из причин медленного интернета и помех эксперт назвал толстые бетонные стены.

