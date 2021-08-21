Названы самые опасные уязвимости смартфонов

Директор центра Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар» Даниил Чернов заявил, что мобильные приложения обрабатывают личные данные, обладая доступом к внутренним файлам, камере, а также диктофону. Специалист перечислил признаки, по которым можно понять, что информация со смартфона попала к мошенникам, сообщает «Прайм».

Специалист назвал самые опасные уязвимости телефонов, первая из них — компрометация канала передачи информации с устройства пользователя на сервер разработчика программы. Данные легко получить, если они не шифруются и если отсутствует проверка взаимосвязи сервера и приложения. Когда человек подключается открытой сети Wi-Fi, он рискует передать информацию (Man-in-the-Middle).

«Злоумышленник становится посредником в передаче информации, и в зависимости от назначения приложения пользователь рискует утратить персональные, финансовые или учетные данные, провести ошибочную транзакцию. Если нужно войти в банковское приложение или другую программу, которая обрабатывает ценную информацию, не следует подключаться к публичным Wi-Fi», — объяснил Чернов.

О наличии вредоносных программ на смартфоне говорит ухудшение его производительности, ошибки в работе или быстро садящийся аккумулятор. Специалист также посоветовал подключить автоматическое обновление приложений и ОС, а устанавливать программы только из официальных источников.

Ранее человечеству предсказали отказ от смартфонов через десять лет. Предполагается, что гаджет станет рудиментом, а заменят его более продвинутые технологии.