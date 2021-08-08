Россиянам назвали преимущество кнопочных телефонов

Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин назвал преимущество кнопочных телефонов. Об этом сообщает агентство «Прайм».

«Граждане логично идут в сторону снижения технологичности устройств — выбирая менее функциональные, порой даже нефункциональные устройства для повышения собственной информационной безопасности», — отметил он.

По словам эксперта, с кнопочного телефона невозможно украсть данные о местоположении, а также фотографии, сообщения и сведения о звонках. Кроме того, такой телефон не будет собирать информацию для показа рекламы, что также уменьшает риски различных утечек.

Щельцин добавил, что в настоящее время на рынке есть недорогие и удобные аппараты с надежной батареей.

Ранее сообщалось, что рынок складных смартфонов ожидает взрывной рост. По оценке аналитиков, поставки смартфонов, имеющих складной форм-фактор, в 2021 году останутся на уровне девяти миллионов единиц. Тем не менее, по сравнению с 2020 годом рынок вырастет в три раза. Безусловным лидером сегмента остается Samsung, компания имеет долю в 88 процентов. Специалисты считают, что в ближайшем будущем корейская корпорация будет иметь долю не менее 77 процентов.