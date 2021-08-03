Создан смартфон с магнитной зарядкой

Realme представила первую магнитную зарядку для Android-смартфонов. Об этом сообщается в пресс-релизе, который оказался в распоряжении редакции «Ленты.ру».

По словам представителей компании, созданный аксессуар MagDart является первым в мире беспроводным зарядным устройством для телефонов Android. Девайс обеспечивает мощность до 50 ватт, что позволяет зарядить смартфон с батарей на 4500 милллиампер-часов до ста процентов менее чем за час. Этот показатель сравним с мощностью проводной зарядки. В корпорации объявили, что первым телефоном с поддержкой нового стандарта окажется Realme Flash.

MagDart имеет встроенный вентилятор, который может снизить температуру нагрева аксессуара и таким образом поддерживать высокий уровень зарядки длительное время. Кроме непосредственно новой зарядки компания создала внешний аккумулятор MagDart Power Bank, который также позволяет восполнить емкость батареи смартфона беспроводным способом.

В экосистему новых продуктов также вошли магнитные аксессуары. Компания показала специальный чехол, который подключается к смартфонам Realme через USB-C и позволяет пользоваться магнитной зарядкой. Realme представила кошелек на магнитах и устройство для портретной фотографии, которое крепится к задней панели телефона беспроводным способом.

В середине июля Apple представила магнитный пауэрбанк, который позволяет заряжать iPhone без проводов. Аксессуар работает по технологии MagSafe, анонсированной американской компанией осенью 2020 года.