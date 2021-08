Назван самый дешевый смартфон в мире

Индийский смартфон JioPhone Next оценят в 3,5 тысячи рублей

В Индии выпустят смартфон за 50 долларов. Об этом сообщает издание GizmoChina.

По словам источника, производством устройства занималась компания Reliance Jio, под брендом которой и выйдет новый девайс. Аппарат получит название JioPhone Next и будет ориентирован на широкого потребителя. Ранее представитель компании назвал будущий гаджет самым дешевым смартфоном в мире.

Точные характеристики телефона не сообщаются, однако инсайдер рассказал о главных спецификациях смартфона и его цене. JioPhone Next будет иметь пластиковый корпус и IPS-экран с разрешением HD+. Аппарат основан на бюджетном процессоре Qualcomm 215 Mobile Platinum, имеет операционную систему Android Go. Также устройство выйдет с фирменными приложениями Google, например, Camera Go.

Об устройстве также известно, что оно получит три гигабайта оперативной памяти, 13-мегапиксельную основную камеру и 8-мегапиксельную селфи-камеру. JioPhone Next будет поддерживать работу с двумя сим-картами в сетях 4G VoLTE, Wi-Fi и Bluetooth 4.2.

Стоимость девайса составит 3499 рупий, или около 3,5 тысячи рублей. Индийский анонс JioPhone Next состоится 10 сентября. О планах выпустить телефон на международном рынке не сообщается.

