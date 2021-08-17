Названы самые популярные смартфоны из Китая

Xiaomi Redmi 9A оказался самым популярным смартфоном из Китая. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru со ссылкой на отчет компании «AliExpress Россия».

В топ-3 самых популярных телефонов среди россиян кроме названного аппарата вошли также Xiaomi Poco M3 с четырьмя гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти и Xiaomi Redmi 9С в модификации с двумя гигабайтами оперативной и 32 гигабайтами встроенной памяти. Список преимущественно состоит из девайсов Xiaomi, которых в топ-10 представлено семь штук.

Остальными востребованными среди пользователей из России устройствами являются Xiaomi Poco X3 Pro, Xiaomi Redmi Note 10, Realme Narzo 30 5G, Realme C21, Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Mi 11 Lite и Samsung Galaxy A12.

В списке от компании «AliExpress Россия» в основном представлены недорогие девайсы стоимостью от 8 до 15 тысяч рублей. Выделяется модель Xiaomi Mi 11 Lite, которая оценена примерно в 25 тысяч рублей.

Xiaomi Redmi 9A появился на рынке летом 2020 года. Аппарат имеет 6,53-дюймовый IPS-экран, чип MediaTek Helio G25, одинарную камеру разрешением 13 мегапикселей, аккумулятор емкостью пять тысяч миллиампер-часов.

В начале августа представители «AliExpress Россия» назвали Xiaomi Poco M3 самым популярным дешевым смартфоном в России. В топе аппаратов с известной торговой площадки лидируют смартфоны Xiaomi — в первой десятке шесть представителей данного бренда.