Раскрыта цена легендарного телефона Nokia

Названа стоимость кнопочного телефона Nokia 6310. Информация об этом была опубликована на сайте компании.

После анонса устройства компания раскрыла информацию о цене девайса в интернет-магазине Nokia. Аппарат Nokia 6310 доступен для покупки за 4490 рублей. Таким образом, новая версия легендарного аппарата бренда является одним из самых дешевых телефонов в линейке Nokia. Гаджет представлен в черном и зеленом цветах.

Новый аппарат получил пластиковый корпус с кнопочной клавиатурой с подсветкой. Телефон имеет 2,8-дюймовый цветной QVGA-экран с увеличенным меню и шрифтами, поддержку работы в сетях 2G, восемь мегабайт оперативной и 16 мегабайт встроенной памяти. Также устройство поддерживает сторонние карты памяти.

Nokia 6310 получил одинарную VGA-камеру с LED-вспышкой, FM-радио, фонарик, классические игры. Девайс вышел с аккумулятором емкостью 1150 миллиампер-часов. На одном заряде устройство может проработать до нескольких недель.

Анонс кнопочного телефона состоялся 27 июля. Телефон, выпущенный компанией HMD Global, является новой версией легендарного Nokia 6310, выпущенного в 2001 году.