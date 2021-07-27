Nokia воскресила легендарный телефон

Под брендом Nokia перевыпустили очередной раритетный телефон. Об этом сообщается на сайте компании.

Компания HMD Global, обладающая правами на легендарный бренд, воскресила телефон Nokia 6310. Девайс был перевыпущен спустя 20 лет после своего выхода на рынок. Обновленная модель получила корпус из пластика, кнопочную клавиатуру, 2,8-дюймовый цветной TFT-экран разрешением 320х240 пикселей. Бюджетный аппарат работает под управлением чипа Unisoc 6531F, имеет восемь мегабайт оперативной и 16 мегабайт встроенной памяти. Накопитель устройства можно расширить картами памяти.

На задней панели Nokia 6310 находится одинарная VGA-камера с LED-вспышкой. Устройство вышло со съемным аккумулятором емкостью 1150 миллиампер-часов, поддержкой двух сим-карт и стандарта 2G, FM-радио, разъемом для наушников. Также в ПО аппарата загружены классические игры Nokia вроде «Змейки».

В Европе устройство будет доступно за 40 евро или около 3,5 тысячи рублей. Оригинальная модель Nokia 6310 была представлена в марте 2001 года. Это был самый первый телефон Nokia с возможностью подключения по Bluetooth.

В ноябре стало известно, что HMD Global намерена представить телефон Nokia 8000 4G. Аппарат является возрожденной версией популярного в 2000-х годах телефона Nokia 8800.