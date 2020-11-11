Nokia возродила легендарный телефон

Компания HMD Global, владеющая правами на Nokia, выпустит обновленную версию легендарного телефона известного бренда. Об этом сообщает немецкое издание WinFuture со ссылкой на источники.

Инсайдеры сообщили, что компания намерена представить смартфон Nokia 8000 4G, который, по сути, окажется возрожденной версией популярного в 2000-х годах телефона Nokia 8800. Девайс получит классический форм-фактор устройства с небольшим цветным экраном и физической клавиатурой. Судя по постеру модели, аппарат получит «премиальный дизайн», его корпус будет изготовлен из «похожих на стекло» дорогих материалов.

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По данным издания, Nokia 8000 4G будет иметь 2,8-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 320х240 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 210, 512 мегабайт оперативной и четыре гигабайта встроенной памяти, аккумулятор емкостью 1500 миллиампер-часов. На задней панели девайса расположится одинарная двухмегапиксельная камера. Смартфон получит поддержку работы в сетях 4G, Bluetooth, операционную систему KaiOS.

Также источники сообщили, что производитель гаджетов собирается выпустить смартфон под названием Nokia 6300 4G. Точная информация о дате выхода обеих моделей не раскрывается.

Оригинальная модель Nokia 8000 была выпущена в 2005 году. Телефон имел конструкцию слайдера и премиальное позиционирование. Аппарат получил корпус из нержавеющей стали, защищенный от царапин экран, SVGA-камеру, плеер и поддержку Bluetooth. О планах на выпуск обновленных версий легендарных телефонов издание WinFuture рассказывало в начале ноября.