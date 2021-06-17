Объявлена стоимость самого дешевого телефона Nokia

HMD Global представила самые дешевые телефоны Nokia с поддержкой 4G. Об этом сообщается на сайте компании.

Серию кнопочных телефонов бренда пополнили модели Nokia 105 4G и Nokia 110 4G. Более доступный 105 4G получил пластиковый корпус, 1,8-дюймовый цветной TFT-экран с разрешением 120x160 пикселей, 48 мегабайт встроенной памяти, динамик, FM-радио. Аппарат имеет съемный аккумулятор емкостью 1020 миллиампер-часов, максимальное время работы в режиме ожидания составляет 18 суток.

Nokia 110 4G отличается от предыдущего устройства поддержкой карт памяти емкостью до 32 гигабайт, наличием 3,5-миллиметрового разъема для проводных наушников, одинарной камеры неизвестного разрешения сенсора. Также на сайте объявлена стоимость телефонов: модель 105 4G обойдется в 2690 рублей, Nokia 110 4G — 2990 рублей.

«Получайте удовольствие от общения благодаря передаче голоса высокой четкости в сети 4G VoLTE», — говорится в сообщении на сайте компании. Телефоны можно будет приобрести в интернет-магазине Nokia и у партнеров компании.

В начале лета HMD Global представила самый доступный в линейке смартфон C01 Plus. Девайс получил 5,45-дюймовый IPS-экран разрешением 1440х720 пикселей, 3,5-миллиметровый разъем для проводных наушников, поддержку Wi-Fi и Bluetooth 4.1, FM-радио. Стоимость Nokia C01 Plus составила 6490 рублей.