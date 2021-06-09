Самый дешевый смартфон Nokia появился в России

Nokia представила доступный смартфон C01 Plus. Об этом сообщается на сайте компании.

Устройство получило пластиковый корпус, 5,45-дюймовый IPS-экран разрешением 1440х720 пикселей. Аппарат работает на базе процессора SC9863A и ОС Android 11 Go. Смартфон вышел с одним гигабайтом оперативной и 16 гигабайтами встроенной памяти. На задней панели телефона находится одинарная камера разрешением пять мегапикселей.

Nokia C01 Plus оснащен динамиком, 3,5-миллиметровым разъемом для проводных наушников, поддержкой Wi-Fi и Bluetooth 4.1, FM-радио. Устройство получило съемный аккумулятор емкостью 3000 миллиампер-часов. Девайс доступен для покупки в России, самый дешевый на данный момент телефон Nokia оценили в 6490 рублей.

Ранее самым доступным аппаратом HMD Global, выпускающей телефоны под брендом Nokia, являлась модель 1.4. Представленный в России в феврале гаджет оценили в восемь тысяч рублей.

В начале июня генеральный директор HMD Global Флориан Сейче (Florian Seiche) рассказал, что мобильное подразделение Nokia стало приносить прибыль. Бизнес по производству телефонов является выгодным с июня 2020 года.