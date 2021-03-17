Раскрыты новые смартфоны Nokia

В апреле под брендом Nokia выйдут четыре смартфона. Об этом сообщает издание Nokiapoweruser.

Журналисты обратили внимание на официальный тизер HMD Global, который анонсировал очередную презентацию компании на 8 апреля. Онлайн-мероприятие состоится в 18:00 по Москве. HMD не раскрывает количество и названия запланированных устройств. «Безусловно, это будет крупное мероприятие по выпуску смартфонов Nokia, что доказывает запуск специального хештега #LoveTrustKeep», — отметили авторы.

По информации источников издания, в начале апреля компания может представить смартфоны Nokia 6.3 и 6.4, а также Nokia 7.3 и 7.4. Инсайдеры отметили, что названия устройств могут измениться.

Также в опубликованных информаторами данных говорится, что аппараты Nokia 7.3 и 7.4 получат поддержку 5G. Девайсы Nokia 6.3 и 6.4, кроме поддержки стандарта связи пятого поколения, будут иметь камеру с четырьмя объективами и оптику от партнера Carl Zeiss. Ведущий сенсор получит разрешение 48 мегапикселей.

Ранее инсайдеры рассекретили смартфон Nokia G10, который, судя по всему, будет ориентирован на геймеров. С его выходом компания HMD Global может открыть для себя новую серию устройств для любителей видеоигр.