Раскрыт смартфон Nokia для геймеров

Производитель смартфонов Nokia выйдет на геймерский рынок. Об этом сообщает издание Nokiapoweruser.

В сообщении упоминается смартфон Nokia G10, который, вероятно, будет ориентирован на поклонников видеоигр. По мнению инсайдеров, с его выходом компания HMD Global откроет новую серию устройств для геймеров, на что намекает наименование устройства (G — gaming).

Судя по раскрытой информации, телефон получит 6,4-дюймовый экран и восьмиядерный процессор. Основная камера будет иметь четыре объектива и ведущий сенсор разрешением 48 мегапикселей. «Как нам сообщили, по характеристикам он будет очень сильно похож на Nokia 5.4», — заметили авторы. Журналисты напомнили, что представленная в декабре 2020 года модель 5.4 получила чип Snapdragon 662, камеру на четыре сенсора, аккумулятор емкостью 4000 миллиампер-часов.

Также специалисты полагают, что компания может представить сразу несколько устройств серии. Инсайдеры обнаружили упоминание новых смартфонов в базе регулятора Таиланда — где, в том числе, дебютирует девайс — под кодовыми названиями TA-1334, TA-1351, TA-1338 и TA-1346. Точная дата выхода устройств не раскрывается.

Ранее представители одного из конкурентов HMD Global на рынке смартфонов — Redmi — заявили, что в 2021 году компания сосредоточится на выпуске телефонов для геймеров. «Мы готовы подарить фанатам киберспорта игровой опыт по цене, от которой невозможно отказаться», — намекнул на дешевизну будущего гаджета топ-менеджер компании Лу Вейбин (Lu Weibing).