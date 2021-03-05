Названы характеристики смартфона Xiaomi для геймеров

Xiaomi выпустит геймерский смартфон, который будет доступен по демократичной цене. Об этом сообщает китайское издание MyDrivers со ссылкой на руководителя Xiaomi Лу Вейбина (Lu Weibing).

Топ-менеджер компании рассказал в своих соцсетях, что дочерний бренд Redmi представит игровой смартфон. Вейбин раскрыл информацию о том, что девайс получит флагманский процессор Dimensity 1200, произведенный по шестинанометровому техпроцессу. Журналисты уточнили, что чип имеет восемь ядер, основные из которых — Cortex-A78 — работают на частоте 3000 мегагерц. Также процессор будет отличаться технологией MediaTek HyperEngine 3.0, которая обеспечивает повышенную производительность в играх.

Вейбин назвал будущий смартфон «невероятно привлекательным» с точки зрения цены. Это означает, что аппарат будет ориентирован на широкий круг потребителей. Предприниматель также раскрыл еще одну характеристику гаджета — плоский AMOLED-дисплей от Samsung. В заключение Лу Вейбин отметил, что прототип аппарата уже прошел первые тесты, в которых девайс показал «отличную производительность».

Анонс устройства состоится в марте. Журналисты подчеркнули, что Redmi, в отличие от материнской компании Xiaomi, ориентируется на средний и низкий ценовой сегменты. В период с четвертого квартала 2019 года по третий квартал 2020-го компания инвестировала в отдел исследований и разработок более 1,3 миллиарда долларов.

В январе Лу Вейбин заявил, что в 2021 году Redmi намерена сконцентрироваться на киберспорте. Компания собирается выпустить несколько игровых смартфонов, отличающихся производительностью и доступной ценой.