Huawei выпустит игровую консоль

Huawei может расширить присутствие на рынке игровых гаджетов. Об этом пишет издание Huawei Central со ссылкой на сообщения в Weibo.

Согласно отчету инсайдеров, китайская корпорация намерена выпустить полноценную игровую консоль. Отмечается, что она будет конкурировать с лидерами в соответствующем сегменте глобального рынка — сериями PlayStation от Sony и Xbox от Microsoft. Конкретные характеристики приставки не раскрываются. Журналисты оценивают сценарий выхода консоли от Huawei как весьма вероятный.

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Также компания расширит модельный ряд ноутбуков, ориентированных на геймеров. Журналисты напомнили о выходе игровой модели Honor Hunter, выпущенной бывшей дочерней компанией Huawei в 2020 году. По слухам, Huawei также должна была представить свой первый ПК для геймеров, но перенесла планы на выпуск на 2021 год.

В начале 2021-го китайская корпорация выпустила MateBook X Pro и MateBook 13 и 14. Модели не предназначены конкретно для игрового сегмента, однако базируются на высокопроизводительных процессорах семейства Intel 11-го поколения. Также Huawei может представить ноутбук на базе чипов AMD.

Ранее топ-менеджеры AMD, которая является поставщиком процессоров для Sony и Microsoft, подтвердили дефицит на рынке консолей. Из-за того, что производство не поспевает за спросом, дефицит на геймерские продукты продлится как минимум до середины года.