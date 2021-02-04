Nokia представила свой самый дешевый смартфон

Nokia представила доступный телефон 1.4 с двухдневной автономностью. Об этом сообщается на сайте компании.

Модель получила пластиковый корпус, 6,51-дюймовый IPS-дисплей с вырезом под фронтальную пятимегапиксельную камеру. На задней панели устройства расположена двойная камера разрешением восемь и два мегапикселей. Также сзади находится дактилоскопический сенсор.

Представленный аппарат имеет процессор Qualcomm Snapdragon 215, комплектуется двумя или тремя гигабайтами оперативной и 32 или 64 гигабайтами встроенной памяти. Nokia 1.4 вышел с аккумулятором емкостью 4000 миллиампер-часов, рассчитанным на двое суток автономной работы. Это самый дешевый смартфон в актуальной линейке Nokia, его стоимость в России начинается с 7990 рублей.

Также новый гаджет получил Android Go и гарантию трехлетних обновлений безопасности. По словам производителя, в ближайшее время смартфон можно будет обновить до Android Go версии 11.

Модель доступна по предзаказу на сайте компании. Базовая версия обойдется в 7990 рублей, максимальная — с тремя гигабайтами оперативной и 64 гигабайтами встроенной памяти — оценена в 9990 рублей.

Ранее стало известно, что Nokia перевыпустит культовый в свое время телефон 3650. Оригинальная модель была представлена в 2003 году.