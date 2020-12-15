Nokia выпустила свой первый ноутбук

Первый ноутбук Nokia вышел с процессором Intel i5 и получил легкий корпус из сплава магния и алюминия. Об этом сообщает издание TechCrunch со ссылкой на сайт индийского интернет-магазина Flipkart.

Девайс получил название Nokia PureBook X14. Портативный компьютер вышел с 14-дюймовым IPS-экраном разрешением Full HD с тонкими рамками размером 4,8 миллиметра. Аппарат появился в черном матовом цвете, его корпус изготовлен из сплава магния и алюминия. Вес устройства составил около 1,1 килограмма.

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Модель базируется на четырехъядерным процессоре Intel i5 10-го поколения с максимальной частотой работы до 4200 мегагерц, имеет графический ускоритель Intel UHD 620. Аппарат получил восемь гигабайт оперативной памяти DDR4 и накопитель емкостью 512 гигабайт формата NVMe SSD. Компьютер вышел с несколькими USB-портами, разъемом HDMI, поддержкой Bluetooth 5.1, Dolby Vision и Dolby Atmos. Nokia PureBook X14 имеет встроенный аккумулятор, который обеспечивает максимальную автономность до восьми часов. Устройство является первым ноутбуком компании с 2009 года, когда под брендом Nokia вышел портативный компьютер Booklet 3G.

Ноутбук от Nokia стоит 60 тысяч рупий или около 60 тысяч рублей. Пока неизвестно, выйдет ли Nokia PureBook X14 в глобальную продажу.

О том, что Nokia представит свой первый персональный компьютер, стало известно в начале декабря. Инсайдеры выяснили, что компания сертифицировала ноутбук для продажи в Индии.