Nokia выпустит свой первый ноутбук

Nokia представит первый персональный компьютер собственной разработки. Об этом сообщает издание Root MyGalaxy со ссылкой на сообщение сетевых инсайдеров.

По словам известного инсайдера Мукула Шарма (Mukul Sharma), в ближайшее время Nokia должна представить свой первый ноутбук. Шарма опубликовал в Twitter скриншот одной из страниц индийского регулятора (Bureau of Indian Standards), заметив, что неизвестный компьютер Nokia был сертифицирован для продаж в этой стране 27 ноября. В качестве страны-производителя указан Китай.

В списке доступно несколько моделей устройства — NKi510UL85S, NKi510UL82S, NKi510UL810S, NKi510UL165S, NKi510UL1610S, NKi310UL82S, NKi310UL85S, NKi310UL42S и NKi310UL41S. Из этого блогер сделал вывод, что Nokia намерена представить серию аппаратов. Шарма уточнил, что обнаруженный им девайс может не оказаться компьютером, так как фигурирует в категории «лэптопы, ноутбуки и планшеты». Однако он полагает, что Nokia выпустит именно портативный персональный компьютер. Характеристики будущих устройств не раскрываются.

Компания, традиционно занимающаяся выпуском телефонов и смартфонов, в декабре 2019 года представила свой первый телевизор. Устройсто получило 55-дюймовую диагональ с 4K-разрешением и поддержкой HDR10. Стоимость девайса, который Nokia разработала совместно с ритейлером Flipkart, составила 42 тысяч рупий или около 43 тысяч рублей.