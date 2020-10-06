Рассекречены новые телевизоры Nokia

Nokia выпустит линейку недорогих телевизоров. Об этом сообщает издание Nokiapoweruser.

Журналисты издания ссылаются на тизер новой серии телевизоров, опубликованный на сайте компании, и сообщения от источников. По их данным, в начале октября производитель представит в Индии линейку Nokia Smart TV в двух версиях — с диагональю 32 и 50 дюймов. Первая модель, которая окажется самой бюджетной в линейке бренда, получит разрешение Full HD и будет оценена в 21 999 рупий, или около 23 тысяч рублей.

Вторая рассекреченная инсайдерами модель будет иметь диагональ 50 дюймов, динамики JBL, поддержку технологий DTS TruSurround и Dolby Audio. Аппарат выйдет под управлением ОС Android и получит поддержку умного помощника Google Assistant. Стоимость устройства составит 36 999 рупий, или около 40 тысяч рублей.

Также сообщается, что оба девайса получат аудиосистему от Onkyo. Согласно информации на сайте Nokia, анонс техники состоится 6 октября.

Журналисты отметили, что компания заинтересовалась соответствующим сегментом рынка после успеха представленных в декабре 2019 года телевизоров. Тогда производитель выпустил аппарат, имеющий 55-дюймовую диагональ, разрешение 4К, HDR 10, поддержку технологии Dolby Vision и угол обзора 178 градусов. Стоимость первого телевизора Nokia составила 42 тысячи рупий, или около 45 тысяч рублей.