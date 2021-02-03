Nokia воскресит легендарный телефон

Компания HMD Global выпустит новую версию легендарного кнопочного телефона Nokia. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание Mobiltelefon.

Запланированный аппарат станет обновленной версией телефона Nokia 3650, представленного в 2003 году. Устройство входит в число дизайнерских моделей компании, то есть имеет нетипичный дизайн. Гаджет вышел с цветным экраном, снизу которого расположена физическая клавиатура, вписанная в круг.

Журналисты не знают, сохранит ли компания оригинальную раскладку и какие характеристики получит воскрешенный девайс. По информации источников, анонс устройства должен состояться в ближайшие недели. Его стоимость не сообщается.

Nokia 3650 появился на рынке в феврале 2003 года. Телефон получил экран разрешением 176х208 пикселей, основную 0,3-мегапиксельную камеру с возможностью записи видео, четыре мегабайта встроенной памяти, инфракрасный порт и Bluetooth.

Компания и раньше перезапускала обновленные версии классических телефонов Nokia. В ноябре 2020-го стало известно, что HMD Global намерена выпустить смартфон Nokia 8000 4G, который, по сути, окажется возрожденной версией популярного в 2000-х годах телефона Nokia 8800.