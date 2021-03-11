Vertu выпустила раскладушку за полмиллиона рублей

Компания Vertu представила складной смартфон премиум-класса. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Модель Ayxta Fold 5G является модифицированной версией выпущенного осенью раскладного смартфона Royole Flexpai 2. Девайс имеет складывающийся пополам корпус и гибкий экран диагональю 7,8 дюйма с разрешением 1920х1440 пикселей. Устройство получило отделку из кожи и нанесенную на корпус золотую надпись Vertu.

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Аппарат также получил чип Snapdragon 865, поддержку работы в сетях 5G, восемь гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти. На задней панели устройства расположена камера на четыре объектива разрешением 64, 32, 16 и 8 мегапикселей. Ayxta Fold 5G оснащен аккумулятором емкостью 4450 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 ватт. Стоимость раскладушки составила 7000 долларов или более полумиллиона рублей.

Сранивая модель с Royole FlexPai 2, авторы заметили, что новый девайс отличается не только наличием вставок из кожи, но и оболочкой waterOS 2.0, основанной на Android 10. Девайс можно приобрести на китайской торговой площадке JD.com.

Британская компания Vertu была основана в 1998 году в качестве филиала Nokia. Под брендом выходили телефоны премиум-класса, корпусы которых были изготовлены из дорогих материалов — титана, золота, платины.

В декабре 2019 года на рынок вышел складной смартфон Escobar Fold 1, созданный компанией брата наркобарона Пабло Эскобара. Позже выяснилось, что новый девайс является кастомизированной копией аппарата китайского бренда Royole.