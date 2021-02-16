Раскрыт складной iPhone со стилусом

Первый складной смартфон Apple будет поддерживать работу со стилусом. Об этом сообщает издание EqualOcean.

Журналисты ссылаются на закрытый отчет агентства Omdia, специалисты которого, в частности, отслеживают информацию о проектах Apple. Согласно последнему сообщению, американская компания планирует создать смартфон с поддержкой стилуса. Точно неизвестно, будет ли аппарат работать с Apple Pencil, предназначенным для iPad Pro, или инженеры компании разработают специальный стилус.

Также источники подтвердили информацию о том, что будущий складной iPhone получит форм-фактор раскладушки. Модель визуально будет похожа на Samsung Galaxy Z Flip, в разложенном состоянии диагональ дисплея аппарата составит около 6,7 дюйма. Производитель будет использовать стекло Ceramic Shield, которое должно защитить экран девайса от повреждений и многочисленных раскрытий.

Аналитики полагают, что новый смартфон Apple выйдет в течение ближайших нескольких лет. Его стоимость будет ниже средней цены по рынку. Это вызвано тем, что в ближайшие пару лет стоимость комплектующих, необходимых для производства смартфонов с гибким экраном, снизится.

Слухи о том, что Apple работает над складным iPhone, появлялись на рынке последние несколько лет. Ранее источники Bloomberg сообщили, что американская корпорация намерена выпустить свой первый складной смартфон, который может стать конкурентом для похожих устройств от Samsung.