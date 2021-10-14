На Украине столкнулись с закрытием терминала для торговли криптовалютой

«Банк “Конкорд” (…) судя по всему вырубил единственную торговую точку для незаконной торговли криптой в гривнах ETPaymentsVIP», — сообщил Telegram-канал BadBank, который пишет о банках эквайерах.

В последний месяц «Лента.ру» неоднократно сообщала о проблемах в украинском акционерном коммерческом банке «Конкорд». Так в начале сентября сообщалось, что «Конкорд» оказался под угрозой санкций со стороны платежных систем. Тогда стало известно, что все незаконные онлайн-казино, осуществлявшие процессинг на площадке банка, одномоментно остались без приема платежей по банковским картам Visa.

Затем в сети оказались исходные коды для цифрового банка NEOBank «Конкорда». Это финтех-приложение, однако программисты NEObank забыли поставить пароль на свой собственный ресурс разработки, из-за чего исходные коды банка оказались доступны в Telegram-каналах.

Ранее банк Конкорд обвинял в вымогательстве криптовалюты ряд участников российской платежной отрасли. В частности, обвинениям подвергся владелец и основатель ChronoPay Павел Врублевский.

«Постоянные прямые и завуалированные заявления банка «Конкорд» в моем отношении в крипто-вымогательстве и перекладывании со своей больной головы на мою здоровую забавно сегодня закончились. «Конкорд» отрубил прием платежей для крипты, после чего судя по всему пол Украины остались без платежей по картам за крипто обмен. Ну, фух, как говорится одной проблемой меньше. Нет крипты - нет и проблем и дурных заявлений», – так Павел Врублевский прокомментировал информацию о закрытии ETPaymentsVIP на своей странице в Facebook.

Тем временем основатель первой публичной биржи криптовалют в восточной Европе Kuna Exchange украинский предприниматель Михаил Чобанян на своей странице в Telegram опроверг информацию о том, что на Украине невозможно перевести криптовалюту в гривны и обратно. «Привет BadBank», написал он на скриншоте успешно зачисленного платежа размером в 100 гривен.

«Badbank заявляет что у нас не работают депозиты. На картинке мой ответ Чемберлену», – прокомментировал он.

Заявление предпринимателя в области информационных технологий, финансов, криптовалют и блокчейна в то же время так и не дает понять, где правда, а где ложь, и ставит вопрос, почему банк «Конкорд» не может принимать платежи за криптовалюту. «Опровержение Kuna создает большое пространство для полемики всего рынка криптовалют , – говорит первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. – В то же время оно не отвечает на проблему сбоев в криптовалютных сервисах. С учетом того, что «Конкорд» в принципе не может принимать платежи в криптовалюте, ситуация становится еще более абсурдной и грозит обернутся новым скандалом».

По данным «BadBank», со ссылкой на платежные реквизиты, пополнение и переводы в Kuna Exchange были восстановлены вечером 13 октября с помощью другого украинского банка «Пивденный». Вероятно, после закрытия ETPaymentsVIP именно через «Пивденный» до сих пор ведутся транзакции криптовалюты на территории Украины.

В профильных сообществах появились сообщения о проблемах с выводом активов с украинских криптовалютных бирж. Кроме того, по словам Сигала, блокировка части из них может привести к проблемам во всей платежной системе Украины.