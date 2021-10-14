Названы победители ежегодной Премии «Качество обслуживания и права потребителей»

В Стамбуле наградили победителей XII ежегодной Премии «Качество обслуживания и права потребителей». Каждый год награда вручается компаниям, которые создают качественный клиентский сервис. В этом году лауреатами премии стали компании, которые сумели не просто пережить коронакризис, но и понять, чего же сегодня хотят потребители.

Победителем в категории «Медицинские услуги» стала компания «Лаборатория Гемотест». Светлана Василенко, коммерческий директор ООО «Лаборатория Гемотест», представила результаты работы и отметила важность работы каждого специалиста: «В первую очередь «Гемотест» — это истории людей. За каждым ПЦР, за любым реагентом, за всеми единицами оборудования, за нашими новыми франчайзи и за очередной престижной премией стоит труд конкретных специалистов. Мы заботимся о людях, а взамен получаем невероятные результаты».

Общество изменило взгляд на дом, быт и стиль жилья. Теперь это не просто место, куда люди приходят только для того, чтобы поспать и принять душ. В приоритете простор и уют. Об это рассказал Авдеев Александр, первый заместитель гендиректора ООО «Мебельная группа «Дятьково» — управляющей компании ООО «ДИЭМАЙ РУС»: «Дятьково» — это авторский взгляд на оформление домашнего пространства, который начинается с уважения к каждому клиенту и гордости за результат проделанной работы. Каждая коллекция бренда – это результат тщательного выбора дизайна, цветов и текстур. Это тепло и забота, которые можно почувствовать, окунувшись в атмосферу уютного дома».

Еще один тренд — фиджитальная реальность. Потребители стали больше полагаться на цифровые инструменты для повседневных занятий, как дома, так и вне его, стараясь минимизировать контакты с людьми даже в фитнес-клубах. «Фитнес-клуб без персонала X-Fit Point — совершенно новый для рынка формат, — отмечает Руслан Биктимиров, директор по франчайзингу X-Fit в России. – Мы создавали его, ориентируясь на мировые тренды, как отклик на запрос аудитории, психология поведения которой во многом изменилась в связи в коронакризисом».

