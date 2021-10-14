Британская королева прислала письмо крымским школьникам и назвала Крым Россией

Севастопольская «Малая академия наук» получила письмо, отправленное по просьбе британской королевы. Об этом сообщается в аккаунте Instagram этого образовательного учреждения.

Летом в «Малой академии наук» работал кружок «Занимательный английский», в котором школьников учили английскому языку и британским традициям. На одном из занятий ученики сочинили послание Елизавете II, а преподавательница отправила его. Спустя три месяца в образовательное учреждение пришел ответ.

От имени королевы написала одна из ее фрейлин. Она поблагодарила крымских школьников за слова поддержки и прислала им буклеты с информацией о Елизавете II и британской королевской семье. Хотя Великобритания так и не признала присоединение Крыма к России, в адресе на конверте Севастополь был назван российским городом.

Теперь участники кружка собираются написать принцу Уильяму и его супруге Кейт Миддлтон.

Ранее сообщалось, что королева ответила школьнице из Нижнекамска. Елизавета II поблагодарила ее за внимание и пожелала ей успехов во всех начинаниях.