Елизавета II оставила подписанное детским прозвищем письмо на гробу супруга

Королева Великобритании Елизавета II оставила подписанное детским прозвищем письмо на гробу покойного супруга принца Филиппа. Об этом сообщает People.

Рукописная записка была подписана именем Лиллибет. В издании отметили, что это прозвище было дано Елизавете II ее отцом королем Георгом VI, поскольку в детстве она не могла выговорить свое имя. Позже королеву так называл ее муж принц Филипп.

Гроб герцога Эдинбургского был накрыт его личным штандартом, на котором также лежала его военно-морская фуражка, адмиралтейская сабля и венок из белых весенних цветов, который выбрала его 94-летняя жена. Письмо располагалось рядом с букетом.

На церемонии похорон супруга королевы Великобритании принца Филиппа также прозвучала православная молитва на русском «Со святыми упокой, Христе, души раб твоих». Известно, что до женитьбы на Елизавете II в 1947 году и перехода в англиканство герцог Эдинбургский принадлежал к греческой православной церкви.

Принца Филиппа временно похоронили в Виндзорском замке в субботу, 17 апреля. После смерти Елизаветы II останки принца перезахоронят в ее будущей могиле, где покоятся другие представители семьи Виндзор.

Принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Он не дожил двух месяцев до столетнего юбилея. После смерти супруга королевы в Великобритании объявили восьмидневный национальный траур.