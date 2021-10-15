Сообщение о пожаре в инфекционной больнице в Москве оказалось недостоверным

Сообщение о пожаре на территории московской Инфекционной клинической больницы № 2 на 8-й улице Соколиной Горы на востоке столицы оказалось недостоверным.

Новость появилась 14 октября, в 21:56, на сайте федерального российского телеканала РЕН ТВ. В публикации говорилось, что об инциденте сообщили очевидцы. Однако в РЕН ТВ не добавили к публикации фотографий или видео с места происшествия.

Также не сообщалось какой-либо информации об очевидцах (имена, место работы или другие данные). Неизвестно, в какой форме телеканал получил информацию о пожаре. В публикации не было комментариев от руководства, сотрудников больницы или пациентов, которые бы подтверждали факт возгорания.

Однако недостоверное сообщение получило распространение в ряде сообществ «ВКонтакте». В частности, публикации о пожаре со ссылкой на РЕН ТВ сделали: группа «Инциденты в России» (3,9 тысячи подписчиков), страница «Пульт чрезвычайных ситуаций» (7,8 тысячи подписчиков) и страница «Москва» на 2,3 тысячи подписчиков. Сообщение продублировал ряд пабликов с менее чем сотней участников.

Публикации с информацией о пожаре также появились у «Общественной службы новостей», на сайтах «Рамблер» и «Без Формата.Москва».

При этом в новости от РЕН ТВ говорится, что приехавшие на место пожарные МЧС опровергли сообщения о возгорании. Более того, в пресс-службе Главного управления МЧС заявили «Агентству городских новостей Москва», что информация о пожаре на территории инфекционной больницы не подтвердилась. Помимо прочего, группа «Соколинка | Соколиная гора» (10,6 тысячи участников) написала, что неизвестные сделали ложный вызов, однако свою информацию сообщество ничем не подтвердило.