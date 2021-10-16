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В «Газпром нефти» рассказали об интересующих компанию специальностях

Председатель правления «Газпром нефти» провел встречу со студентами
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Фото: пресс-служба «Газпром нефть»

Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков рассказал студентам и молодым специалистам о работе в компании. Разговор прошел в рамках проекта «Диалог на равных» общества «Знание» и был приурочен к Молодежному дню «Российской энергетической недели».

«В нефтяной отрасли сегодня очень интересно работать. С одной стороны, здесь постоянно происходят изменения, на которые нужно реагировать. С другой стороны, это отрасль очень наукоемкая, инновационная. Она постоянно генерирует какие-то инновации и заставляет смежные отрасли тоже меняться, тоже производить инновации», — заявил Александр Дюков.

В настоящее время нефтяная отрасль динамично развивается, применяемые в ней технологии быстро меняются, так что учиться и получать новые знания сотрудникам «Газпром нефти» приходится постоянно, добавил председатель правления.

«Для развития их профессиональных компетенций у компании есть все условия, в том числе Корпоративный университет. Для нас очень важно желание и готовность сотрудников постоянно учиться, развиваться. Что ещё важно еще для нас — это умение сотрудников работать в команде, а также умение быть лидером и брать на себя ответственность», — рассказал Александр Дюков.

«Наверное, ни одна другая отрасль не может похвастаться такой сложностью и разносторонностью. У нас есть огромное количество разноплановых задач, для решения которых мы заинтересованы привлекать талантливых специалистов. В том числе — в сфере цифровых технологий, искусственного интеллекта. Мы стремимся создать цифровую нефтяную компанию, физические активы и процессы которой полностью дублируются и могут управляться в цифровом мире», — отметил Дюков.

Он также сообщил, что ежегодно в компании проходят практику более 2000 студентов.

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