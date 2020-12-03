«Газпром нефть» и Газпромбанк запустят цифровую экосистему для промышленности

Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов обсудили вопросы стратегического развития цифровой платформы Isource и перспективы ее масштабирования в интересах российской промышленности. Об этом говорится в сообщении «Газпром нефти».

Новая цифровая платформа Isource функционирует на базе электронной торговой площадки Газпромбанка (ЭТП ГПБ) и специализированного дочернего предприятия «Газпром нефти» — «Газпромнефть-Снабжение». Платформа представляет собой «цифровой двойник» цепочки поставок, который автоматизирует закупки, логистику и финансовые операции. Работа платформы нацелена на максимальное упрощение и повышение прозрачности закупочных и логистических функций промышленных компаний. Благодаря интеграции реальных физических процессов в цифровое пространство заказчики и контрагенты могут в режиме онлайн отслеживать исполнение взаимных договоренностей и ход реализации проектов.

«Газпром нефть» идет по пути коммерциализации своих эффективных решений и технологий. При этом мы предлагаем рынку только те разработки, в качестве которых уже убедились на своем опыте. Платформа Isource — хороший пример такого подхода. Мы объединяем собственные компетенции и инструменты в сфере логистики и снабжения с теми сервисами, которые в этом же сегменте развивает Газпромбанк. Наше совместное предприятие готово предлагать свои услуги российскому ТЭК, а также компаниям из смежных отраслей экономики», — отметил Александр Дюков.

Решения, входящие в цифровую экосистему Isource, сопровождают клиента от этапа формирования потребности до управления запасами. Это позволяет администрировать бизнес-процессы компании и повышать их эффективность, а также снижать риски, связанные с поставкой некачественного оборудования и просрочкой исполнения контрактов. Кроме того, клиенты смогут воспользоваться банковскими сервисами — сопровождением договоров и банковскими гарантиями для поставщиков, а также услугами факторинга.

«Газпромбанк имеет долгий и успешный опыт финансирования федеральных инвестиционных проектов и хорошо знает потребности промышленных компаний. Совместно с партнерами из «Газпром нефти» мы рассчитываем в короткие сроки представить рынку уникальную бесшовную экосистему, полностью обеспечивающую потребности промышленных компаний в цифровых сервисах для закупок и логистики», – рассказал Андрей Акимов.

По словам генерального директора ЭТП ГПБ Михаила Константинова, сегодня ведущий тренд сферы ИТ – создание цифровых экосистем с полным набором сервисов, закрывающих все потребности клиента. «Платформа Isource включает в себя набор закупочных, банковских и образовательных продуктов, а в дальнейшем планируется развивать сервисы по сопровождению и контролю промышленного строительства. Это позволяет предприятиям, в том числе, сделать более эффективными бизнес-процессы, связанные с привлечением и контролем большого числа контрагентов. В итоге предприятия смогут ускорить реализацию стратегически важных проектов», — подчеркнул Михаил Константинов.

В феврале 2020 года между Газпромбанком и «Газпром нефтью» была подписана дорожная карта по созданию СП, целью которого является разработка первой в России интегрированной платформы Isource для управления цепочкой поставок. После успешного пилотного тестирования первых продуктов новой экосистемы создатели планируют в 2021 году вывести Isource на российский рынок.