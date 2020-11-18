Президент Сербии и глава «Газпром нефти» открыли комплекс на НПЗ в Панчево

Президент Сербии Александр Вучич и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков дали старт работе комплекса «Глубокая переработка» на нефтеперерабатывающем заводе в Панчево. Об этом говорится в сообщении «Газпром нефти».

«Это большой день для Сербии и наших отношений с Россией, подтверждение совместной эффективной работы. Сегодня мы получили один из самых современных НПЗ в регионе. Новый комплекс повысит глубину переработки, увеличит производство топлива и укрепит положение НИС на рынке. Наше сотрудничество на этом не останавливается, мы планируем дальнейшее развитие в последующие годы», — отметил Александр Вучич.

Новый комплекс позволит предприятию увеличить выпуск автомобильного топлива и начать первое в Сербии производство нефтяного кокса. Строительство установки — это ключевой проект масштабной программы развития перерабатывающих мощностей компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Модернизация продолжается с 2009 года, тогда «Газпром нефть» стала ключевым акционером НИС, и вместе с правительством страны начала программу обновления отрасли.

В сообщении говорится, что благодаря новому комплексу с технологией замедленного коксования глубина переработки нефти на НПЗ в Панчево возрастет практически до 100 процентов — этот показатель соответствует уровню лучших мировых НПЗ и значительно превосходит средние показатели глубины переработки европейских нефтеперерабатывающих заводов.

«Комплекс глубокой переработки — это ключевой проект масштабной программы модернизации НПЗ Панчево, которая уже вывела завод на уровень лучших предприятий в Европе. Благодаря эффективному сотрудничеству „Газпром нефти“ и правительства Сербии NIS является одним из безусловных лидеров энергетического рынка Балканского регион», — отметил Александр Дюков.

Компания также продолжает модернизацию своих российских НПЗ. Так в июле 2020 года на московском заводе «Газпром нефти» начал работу комплекс «Евро+». Команду на старт по телемосту тогда дал президент РФ Владимир Путин. Инвестиции «Газпром нефти» в развитие отечественной нефтепереработки превышают 700 миллиардов рублей.