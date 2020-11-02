Оператор битумного бизнеса «Газпром нефти» заключил соглашение с «Леруа Мерлен»

Оператор битумного бизнеса «Газпром нефти» — «Газпромнефть-Битумные материалы» — заключил соглашение о сотрудничестве и стратегическом партнерстве с крупнейшим в России ретейлером материалов для ремонта квартир «Леруа Мерлен Восток». Подписи под документом поставили генеральный директор «Газпромнефть-Битумные материалы» Дмитрий Орлов и заместитель генерального директора «Леруа Мерлен» Эрван Гийом Мари Дюпюи, сообщает пресс-служба «Газпром нефти».

«Ассортимент продукции "Газпром нефти" насчитывает свыше 200 видов высокотехнологичных битумопроизводных, многие из которых активно используются в многоэтажном строительстве и в проектах развития жилищно-коммунального хозяйства. Партнерство с крупнейшей сетью строительных магазинов и выход на новый для битумного бизнеса розничный рынок позволит расширить географию продаж за счет увеличения области применения нашей продукции среди физических лиц», — рассказал генеральный директор компании «Газпромнефть-Битумные материалы» Дмитрий Орлов.

«"Леруа Мерлен" всегда стремится предоставить самый широкий выбор товаров и услуг для своих клиентов. Партнерство с "Газпром нефтью" дает возможность обновить и расширить наш ассортимент строительных материалов на основе битума. Сотрудничество с одной из крупнейших нефтяных компаний России предоставит нашим покупателям доступ к продуктам, которые уже успешно применяются, в том числе, и в масштабных инфраструктурных проектах», — отметил заместитель генерального директора «Леруа Мерлен» Эрван Гийом Мари Дюпюи.

В строительных гипермаркетах сети «Леруа Мерлен» в Москве, Московской области и других российских регионах начнется розничная продажа гидроизоляционных материалов «Газпром нефти». Основой поставок станут мастики и праймеры собственной торговой марки «Брит», применяемые в загородном малоэтажном строительстве. Для стимулирования розничных продаж битумной продукции стороны соглашения сформируют систему обмена рыночной информацией и обеспечат совместные маркетинговые и клиентские акции.

В рамках соглашения первые партии продукции «Брит» уже представлены в специализированных магазинах для профессионального строительства «МаксиПРО» компании «Леруа Мерлен».