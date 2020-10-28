Райффайзенбанк посчитал «Роснефть» наиболее предпочтительной для инвестиций

Райффайзенбанк считает «Роснефть» наиболее предпочтительной для инвестирования среди нефтяных компаний, так как в текущих реалиях компания может оказаться более устойчивой, чем другие российские нефтяные компании, к изменениям налогового режима. Об этом говорится в исследовании инвестиционного банка.

По оценкам аналитиков Райффайзенбанка, EBITDA Роснефти в 2021 году меньше всего пострадает от изменений в налоговом режиме — снижение на 3 процента против 10 процентов в среднем для российской нефтяной отрасли («Татнефть» и «Газпром нефть» могут потерять больше всех — 14 процентов, «Лукойл» — 8 процентов). Аналитики банка ожидают, что новые вычеты по НДПИ, предусмотренные для Ванкорского и Приобского месторождений Роснефти, могут частично компенсировать увеличение налоговой нагрузки компании, которое связано с недавними изменениями в налоговом режиме истощенным месторождениям и высоковязкой нефти. По их оценкам, эти льготы могут принести «Роснефти» более 78 миллиардов рублей в 2021 году и в последующий период (около 6 процентов EBITDA), поскольку, по прогнозу банка, цены на нефть превысят уровни отсечения, которые позволяют компании получать эти налоговые льготы (25 долларов и 43 доллара за баррель для Ванкорского и Приобского месторождений соответственно).

В целом, по мнению аналитиков, EBITDA компании в 2022 году приблизится к 25 миллиардам долларов (по сравнению с 15 миллиардами долларов в 2020 году), что наряду с ожидаемым сокращением по неденежным статьям (минус 1,1 миллиарда долларов) и процентных расходов (минус 0,2 миллиарда долларов) должно оказать поддержку чистой прибыли «Роснефти» — результатом этого могут стать дивиденды в размере 19,5 рубля в 2021 году и 32,8 рубля в 2022 году (дивидендная доходность составит 5,2 процента и 8,8 процента соответственно).

Согласно обновленному прогнозу банка, темп роста EBITDA Роснефти в 2021 и 2022 году составит 31 процент и 25 процентов, соответственно — самый высокий среди российских нефтяных компаний.

Дивиденды «Роснефти», несмотря на снижение почти в десять раз в 2020 году, по прогнозам аналитиков Райффайзенбанка, вернутся на уровень, зафиксированный до пандемии, уже в 2022 году.