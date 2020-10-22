Эксперты прокомментировали высказывания Сечина о будущем энергетического рынка

Игорь Сечин довольно точно описал то, что происходит сейчас не только в отрасли, но и в экономике в целом: они переживают беспрецедентный период турбулентности с неопределенным будущим. Но надо смотреть на перспективу. Так прокомментировал «Ленте.ру» директор Центра политической информации Алексей Мухин выступление главы компании «Роснефть» Игоря Сечина на XIII Евразийском экономическом форуме в городе Верона (Италия) с докладом «Возвращение к росту». Главная тема нынешнего форума — «Новая реальность глобальной экономики от Атлантики до Тихого океана».

По мнению Алексея Мухина, Игорь Сечин справедливо указал на оптимистичный и вселяющий надежду пример Китая: уже в этом году экономика Поднебесной покажет рост в 2 процента, а в 2021 году — до 8 процентов. Восстановление китайской экономики благоприятно для энергорынка в целом, поскольку влечет за собой восстановления спроса на энергоносители, прежде всего на нефть и газ.

«Даже с учетом потерь, которые несет мировая экономика, возобновляемая энергетика не сможет удовлетворить растущий с каждым годом спрос на энергию. Уже сегодня очевидно, что развитие альтернативной энергетики требует очень серьезных вложений. Далеко не все страны обладают нужными финансовыми ресурсами, да и компетенциями. Поэтому традиционная энергетика будет по-прежнему востребована еще долгое время. И здесь важно обратить внимание на то, что Россия и крупнейшая энергетическая компания страны "Роснефть" выступают гарантами стабильности на этом рынке», — отметил Алексей Мухин.

Человечеству необходимо сбалансированное развитие традиционной и возобновляемой энергетики, напоминает слова Игоря Сечина эксперт. И здесь, по мнению Алексея Мухина, перспективы будут определяться развитием технологий. При этом именно нефтянка является передним краем создания таких прорывных технологий. Те компании, которые являются высокотехнологичными и стратегически смотрят вперед будут востребованы в качестве мейджоров, формирующих новую экономику, экономику будущего. «Роснефть» на сегодняшний день является безусловным лидером этих изменений.

Публичные выступления главы «Роснефти» всегда производят эффект разорвавшейся бомбы, уверен инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. «Во-первых, они редки. Во-вторых — и главных — Сечин, обладая весьма редким типом стратегического мышления, как правило, удивляет неожиданными заявлениями, и говорит вслух о том, на что остальные не решаются — или не додумываются. Так случилось и на этом форуме, — говорит Сергей Суверов. — Я хотел бы отметить чрезвычайно важный и интересный призыв главы «Роснефти» к использованию опыта Китая в восстановлении экономики».

По его мнению, эксперты сходятся в прогнозах, что восстановление спроса на нефть можно ожидать уже в следующем году. Игорь Сечин обращает внимание на то, что выпало из поля зрения многих остальных участников рынка: Китай наращивает запасы во время снижения цен на нефть, тем самым «убивая двух зайцев»: за счет более доступных энергоресурсов реанимируют свою экономику, и поддерживают мировой рынок в период падения спроса.

Руководитель нефтяного гиганта предлагает использовать опыт Китая в борьбе с вирусом, считает Сергей Суверов. «Думаю, к этому призыву необходимо прислушаться. Его реализация позволит принять более действенные меры и купировать вторую волну эпидемии. Если же продолжать обвинять отдельные страны в распространении вируса, человечество еще не скоро победит пандемию, — убежден эксперт. — Но если мы говорим о необходимости восстановления рынков, нельзя не отметить второй ключевой момент, на котором акцентирует внимание Сечин: санкционная политика, которую сейчас проводит США и Европейский союз, мешает и будет мешать восстановлению мировой экономики».

По мнению Сергея Суверова, справедлив тезис Сечина о том, что нельзя ставить крест на развитии рынка углеводородов. «Безусловно, экологическая повестка чрезвычайно актуальна, и все мы заинтересованы в снижении углеводородного следа, но не будем забывать: чтобы полностью отказаться от традиционных источников энергии, потребуется 50 триллиона долларов, да, это 3 размера ВВП Евросоюза, и не все страны могут позволить себе использование возобновляемых источников энергии, — комментирует аналитик. — Более того, не надо недооценивать роль нефти и в нашей жизни, продукты нефтехимии окружают нас со всех сторон».

Сергей Суверов согласен с тем, что полностью отказаться от традиционных источников энергии вряд ли получится в ближайшие десятилетия. Более того, это и не нужно. «Будущее энергетики — симбиоз альтернативных и традиционных источников энергии. И главную роль в этом ключе будет играть развитие технологий», — процентировал слова Игоря Сечина эксперт.