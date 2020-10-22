Экономика
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Путин предостерег недругов России фразой «не простудиться бы на ваших похоронах»
Назван год обретения «Роскосмосом» независимости от остального мира
«Газпром» сделал ставку на новый вид топлива
Захарова отреагировала на информацию о попытке России сорвать Олимпиаду в Токио
Число экономящих на еде россиян достигло рекорда
Коммунисты вступились за советские улицы
Невеста велела гостям оплатить свадьбу и медовый месяц и была поднята на смех
Россиянка раскрыла способы сэкономить на еде в путешествиях
Путин оценил необходимость жестких ограничений из-за коронавируса
Женщина не стриглась 15 лет и показала результат
Новости партнеров

Игорь Сечин рассказал о долгосрочных перспективах спроса на энергию

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Устойчивое развитие мировой экономики и энергетики может быть достигнуто лишь на основе учета взаимных интересов и разумного баланса. Об этом заявил глава компании «Роснефть» Игорь Сечин, выступая в онлайн формате на XIII Евразийском экономическом форуме в городе Верона (Италия) с докладом «Возвращение к росту». Главная тема нынешнего форума — «Новая реальность глобальной экономики от Атлантики до Тихого океана».

По словам Игоря Сечина, мировая экономика переживает беспрецедентный период турбулентности и неопределенности. По итогам этого года ожидается ее спад, а перспективы 2021 года определяются успешностью борьбы с пандемией. «По имеющимся оценкам, восстановление мировой экономики и спроса на нефть может начаться уже в следующем году. Но человечеству нужно приложить скоординированные усилия, чтобы добиться результата. Это сложная задача, но разрешимая», — заявил он. Хорошим примером здесь является Китай, первым подвергшийся эпидемии.

«Искусство Китая по управлению коммерческими и стратегическими запасами нефти для обеспечения экономического роста заслуживает высочайшей оценки, — считает глава «Роснефти». — Китай наращивает запасы в периоды снижения цены нефти, обеспечивая не только рост своей экономики за счет ставших более доступными энергоресурсов, но также поддерживая весь мировой рынок нефти в периоды падения спроса, как это происходило в апреле-мае этого года. Мы полагаем, что экономика Китая действительно восстанавливается достаточно быстрыми темпами, так как Китай, по имеющимся оценкам, не только не успел полностью использовать накопленные в хранилищах запасы нефти, но в последние недели вновь нарастил ее импорт».

По мнению Сечина, правильно было бы использовать опыт Китая в борьбе с вирусной пандемией, а не атаковать этот опыт. И если вместо решения проблем будут продолжаться обвинения в отношении отдельных стран как «разносчиков» вируса и закрываться границы, то человечество, к сожалению, может еще не скоро справиться с пандемией.

«Однако есть и другие серьезные проблемы, которым технологии помочь не могут», — отметил глава «Роснефти». Среди них — инструменты санкционного давления, используемые США и ЕС. Сегодня использование этого инструмента перешло на качественно новый уровень. «Теперь не требуется какого-либо обоснования для введения санкций, они могут быть введены практически в любой момент против любой компании или даже физического лица. Санкционная тематика мешает и будет мешать восстановлению рынков и мировой экономики. Яркий пример — давление на проект "Северный поток-2", включенный в закон об оборонном бюджете США», — заявил Сечин. По его словам, естественное желание ряда стран гарантировать стабильность собственной экономики приведет к протекционизму, регионализации торговли, локализации производств.

Обеспечение взаимодействия между странами-производителями является гарантией обеспечения как энергетической, так и экономической безопасности, и важность этого взаимодействия будет только усиливаться, считает Сечин. «Независимо от изменения поведенческих моделей с ростом мировой экономики и населения человечеству в будущем потребуется больше энергии, и спрос на нее будет расти», — заявил глава «Роснефти».

Долгосрочные перспективы спроса на энергию будут определяться развитием технологий и темпами энергетического перехода, а также обостряющимися противоречиями между экономическим ростом и целями по сокращению парниковых выбросов. Эти противоречия потенциально имеют перспективу разрешения, в том числе благодаря технологическому прогрессу, который позволит как повысить доступность возобновляемых источников энергии, так и значительно снизить экологические последствия от использования традиционных нефти и газа.

По мнению Сечина, только возобновляемая энергетика не сможет удовлетворить растущий спрос. Например, достижение цели по нулевым чистым выбросам, по оценке МЭА, в ближайшие 10 лет потребует не менее 28 триллионов долларов инвестиций. А теоретический вариант полного отказа человечества от ископаемых топлив потребует порядка 50 триллионов долларов инвестиций за этот же период, что втрое превышает годовой ВВП Евросоюза.

При этом, учитывая отказ от использования традиционных ископаемых топлив, не нужно забывать о возможном дефиците металлов, необходимых для производства оборудования и, например, аккумуляторов для хранения энергии, произведенной на солнечных и ветровых станциях. Отдельные виды металлов добываются в сложных юрисдикциях, а также могут быть чрезвычайно токсичны, например, кадмий. Более того, многие из активно продвигаемых сегодня технологий могут применяться далеко не во всех странах и природных условиях, в отличие от традиционных нефти и газа. C учетом текущего уровня технологического развития не все страны могут позволить себе активное развитие возобновляемых источников по экономическим причинам.

Также Игорь Сечин отметил, что ускоренный переход к возобновляемым источникам может также привести к инвестиционному дисбалансу — недоинвестирование в поддержание добычи нефти и газа приведет к резкому росту цен на все виды энергоносителей, а не только на нефть и газ. «Мировая нефтегазовая отрасль находится на переднем крае разработки новых технологий, и мы по-прежнему имеем огромный потенциал развития, — рассказал глава «Роснефти». — Благодаря этому в ближайшие десятилетия мы с большой вероятностью увидим симбиоз традиционной и возобновляемой энергетики, совместно решающих климатические проблемы и удовлетворяющих нужды потребителей в доступной энергии».

«Роснефть» прилагает все усилия для обеспечения стабильности предложения углеводородов в перспективе. «При этом уже сейчас интенсивность парниковых выбросов "Роснефти" — одна из самых низких в нефтегазовой отрасли, и сохранение лидерства в этой области является одним из наших стратегических приоритетов. За последние годы нам удалось избежать выбросов в размере более 3,1 миллиона тонн СО2-эквивалента. Только за один 2019 год мы высадили в России более 1 миллиона деревьев. За последние 5 лет наши "зеленые" инвестиции превысили 4 миллиарда долларов», — рассказал Игорь Сечин.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кабмин вернулся к обсуждению строительства нефтехимического комплекса в Находке
Отрасль, которую мы не потеряли
Сечин направил поздравление с Днем работников нефтяной и газовой промышленности
Ветряные мельницы
Климатическое оружие
Другие материалы рубрики
Экономика17:46Сегодня

Ценовые войны

Региональные власти намерены регулировать тарифы в такси
18:44Сегодня

«Газпром» сделал ставку на новый вид топлива

18:40Сегодня

Сбербанк и «Р-Фарм» инвестируют в «Еаптеку»

18:35Сегодня

Число экономящих на еде россиян достигло рекорда

Экономика00:0119 октября

За упокой

Известные всему миру компании десятилетиями доминировали на рынке. Почему они потерпели крах?
18:09Сегодня

Курс турецкой лиры рекордно рухнул

17:53Сегодня

Adidas захотел избавиться от Reebok

17:03Сегодня

«Тинькофф» после разрыва с «Яндексом» перешел на фастфуд

Экономика00:0617 октября

Цифровое крепостничество

Кому нужен отказ от трудовой книжки и как он поможет россиянам сэкономить миллионы рублей?
16:43Сегодня

Российского топ-менеджера захотели засудить за приход в офис

16:11Сегодня

В России похвастались самым большим в мире месторождением золота

15:29Сегодня

Россияне стали беднеть быстрее украинцев

Россия
В Москве студентка упала в яму для столба освещения и умерла
«Бессовестный народ из маменькиных сынков»
Умер протоиерей Дмитрий Смирнов. Что он думал о мужчинах, женщинах, богатстве и атеистах?
Чеченца заставили извиниться за сообщение другу
Совок небесный
Россияне мечтают возродить СССР. Кому выгоден миф о коммунистическом рае?
Российский онколог рассказал о связи рака и фастфуда
«Многие скрывают, что больны»
Коронавирус становится заразнее, число заболевших быстро растет. Что ждет россиян в скором будущем?
Глава Минздрава уйдет на самоизоляцию из-за коронавируса в его семье
Все материалы
Мир
США сообщили о контакте с правительством Сирии
Могут повторить
75 лет назад Японии запретили иметь свою армию. Почему страна решила вернуть себе право воевать?
Парижский убийца учителя оказался связан с исламистами из Сирии
60 лет одиночества
Санкции США против Кубы — самые долгие в истории. За что Америка наказывает Остров свободы?
Трамп высказался о считающей американцев «глупейшими людьми» России
Кандидаты от бога
Иран мог стать светской страной, но пришел к исламской республике. Теперь к власти рвутся военные
Стало известно о подкупе студентов обезглавленного учителя во Франции
Все материалы
Бывший СССР
Своих не бросают
Белорусам предлагают стать поляками в обмен на образование и жизнь в Европе. Зачем это нужно Польше?
Карабахский тупик
Перемирие в Карабахе закончилось, едва начавшись. Почему переговоры оказались бесполезны?
Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Нагорном Карабахе
Стороны обменяются пленными, телами убитых и продолжат переговоры
«Глуши мотор и беги!»
Карабах лежит в руинах. Люди скрываются в подвалах и учатся узнавать ракеты по их разрывам
Все материалы
Экономика
«Тинькофф» после разрыва с «Яндексом» перешел на фастфуд
Российского топ-менеджера захотели засудить за приход в офис
Сбербанк начал выплату самых больших дивидендов в истории России
Сумма отчислений составит 422 миллиарда рублей, половину получит федеральный бюджет
Игорь Сечин рассказал о долгосрочных перспективах спроса на энергию
Ценовые войны
Региональные власти намерены регулировать тарифы в такси
В России похвастались самым большим в мире месторождением золота
За упокой
Известные всему миру компании десятилетиями доминировали на рынке. Почему они потерпели крах?
Все материалы
Силовые структуры
ФСБ провела спецоперацию против ОПГ в Ярославской области
«Не чувствуешь себя в безопасности даже дома»
Россиянка годами шла по следам самых страшных маньяков страны. Они до сих пор на свободе
Россиянин изнасиловал школьницу и ее мать
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
После гибели школьника от взрыва боеприпаса в Лобне задержаны директор и педагог
«Ты, беспредельщик, — ответишь за все!»
Бывший спецназовец в 90-е создал в Москве жестокую банду. Ее члены клялись в верности на крови
Генпрокуратура прокомментировала изъятие денег у экс-министра Абызова
Все материалы
Наука и техника
У древних египтян нашли продвинутые технологии
Раскрыто будущее Xiaomi Mi Band
Раскрыта тайна эволюции человека
Испытания вакцин против коронавируса раскритиковали
Все материалы
Спорт
Глава UFC опубликовал проморолик боя Нурмагомедова с Гейджи
Партнерский материал
«Хочу видеть его кровь. Он не такой безумный, как я»
Хабиб против Гейджи: на кого ставить, когда бой и где смотреть
Гейджи предсказал слезы поклонникам Нурмагомедова
Алексей Вахонин«Выгнали — пошел могилы рыть»
Советский штангист удивлял весь мир на Олимпиаде. Но, бросив спорт, трагически погиб от руки сына
Игрока клуба АПЛ удалили за прыжок в соперника
«Народ не простит нам трусости»
Белорусские чемпионы выступили против Лукашенко. Теперь их выгоняют из сборной и отправляют в тюрьму
Тайсон отреагировал на поражение Ломаченко в бою за титул чемпиона мира
Все материалы
Культура
Падающего толкни
Отцы, дети и однополый брак: каким получился режиссерский дебют звезды «Властелина колец»
Окей, поп
Тотальный контроль, принудительная проституция и одержимые фанаты: как устроена корейская попса
«Я проснулся и увидел пятно крови рядом с подушкой»
Расизм, экстази и психопат-убийца: кто снял первый удачный хоррор про съемное жилье
Не сдержал слов
Сорокин рискнул выдумать русскую народную культуру. Что из этого вышло?
Все материалы
Интернет и СМИ
Мужчина поделился с соседом паролем от Wi-Fi и чуть не попал в тюрьму
Был мем — стал всем
Как художник победил зависимость от героина и превратил мемы в искусство
Избитая российским блогером девушка потребовала завести уголовное дело
«Работаем честно, с азартом и удовольствием»
 
Гузеева раскритиковала рисующих брови женщин и предрекла им «страшных детей»
«Выбрать меня было самой большой ошибкой»
Звездная блогерша была заложницей серийного убийцы. Она стерпела насилие и смогла избежать смерти
Мясников показал ситуацию с COVID-19 «с другого угла»
Все материалы
Ценности
Татьяна Чапыгина«Если пить, то просто свалишься с подиума»
Как советская манекенщица блистала на подиумах и объездила полмира, но бросила карьеру ради любви
Портрет Адольфа Фредрика«Вместе с ним ушла свобода»
Как съеденная на десерт булочка убила самого доброго короля Швеции
Вассерману не снилось
Декольте Ирины Шейк, спущенные джинсы и жилет из 90-х: чем запомнились Недели моды Парижа и Милана
«Если хотите сэкономить, готовьтесь к ужасным условиям»
Россияне до сих пор одеваются на рынках. Почему их не смущают наглые продавцы и некачественные вещи?
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Ключ к богатству полгода висел на холодильнике не знавшей об этом женщины
Жених и невеста устроили свадебную фотосъемку и попали в скандал
«Никто не узнает их судьбу»
С корабля-призрака бесследно исчезли люди. В этом винили японских пиратов и советские подлодки
Реставратор обнаружил под половицами дома секс-визитку 60-летней давности
Man throughly engaged in the delights of coin-operated Peep Show machine featuring films of Beautiful Girls and Exotic Dancers in ALL DANCE SHOW (3 subjects-10 cents each) in Arcade on 42 St. in the tawdry Time Square area. «Не переступай черту»
Продавец газет разбогател на кабинках с порно. Но в погоне за славой потерял жену, друзей и свободу
Умирающей женщине пришлось выбирать одного из детей для последней встречи
Грэм Энзор, владелец крупнейшей в Великобритании частной коллекции метеоритовДеньги с неба
Как устроен опасный мир охотников за метеоритами и почему внеземные камни стоят миллионы
Все материалы
Появилась информация о моторах Hyundai Palisade в России
Новый Hummer: во что превратился легендарный внедорожник
Каким был и стал знаменитый Хаммер: от военного вездехода до электрического пикапа
Пикап Dacia Duster начали продавать в Европе
Как в Chevrolet научили кирпич (не) летать
История редкого Chevrolet Monte Carlo, созданного специально для гонок NASCAR
Первую партию электрических «Хаммеров» раскупили за день
Суперкары Советского Союза
Вспоминаем героев далекого прошлого — от рекордных хот-родов до отечественной Shelby Cobra
Стала известна стоимость премиум-кроссовера CheryExeed TXL в России
Все материалы
Дом
Набрали по мелочи
Россияне скупают микроквартиры. Почему это дешево и опасно
Как теперь жить
Дом-тюрьма, море зелени и реновация: лучшее жилье новой эпохи
По второму кругу
Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты?
Все материалы
Нацпроекты
В Саратовской области закупили технику для тушения лесных пожаров
«Вышел на улицу — и умер»
Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
Четыре школы искусств в Хабаровском крае получат новое музыкальное оборудование
«Тюрьма, наркотики, пьяные драки — они не доживают до 40 лет»
В России тысячи приемных детей возвращают в детдома. Почему без семьи почти все они обречены?
Минпросвещения поддержит более 10 тысяч отстающих школ
Новое поколение
Весь мир активно развивает сети 5G. Что мешает России выбиться в лидеры?
В России отберут лучшие практики активного долголетия
Все материалы