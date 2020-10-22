Игорь Сечин рассказал о долгосрочных перспективах спроса на энергию

Устойчивое развитие мировой экономики и энергетики может быть достигнуто лишь на основе учета взаимных интересов и разумного баланса. Об этом заявил глава компании «Роснефть» Игорь Сечин, выступая в онлайн формате на XIII Евразийском экономическом форуме в городе Верона (Италия) с докладом «Возвращение к росту». Главная тема нынешнего форума — «Новая реальность глобальной экономики от Атлантики до Тихого океана».

По словам Игоря Сечина, мировая экономика переживает беспрецедентный период турбулентности и неопределенности. По итогам этого года ожидается ее спад, а перспективы 2021 года определяются успешностью борьбы с пандемией. «По имеющимся оценкам, восстановление мировой экономики и спроса на нефть может начаться уже в следующем году. Но человечеству нужно приложить скоординированные усилия, чтобы добиться результата. Это сложная задача, но разрешимая», — заявил он. Хорошим примером здесь является Китай, первым подвергшийся эпидемии.

«Искусство Китая по управлению коммерческими и стратегическими запасами нефти для обеспечения экономического роста заслуживает высочайшей оценки, — считает глава «Роснефти». — Китай наращивает запасы в периоды снижения цены нефти, обеспечивая не только рост своей экономики за счет ставших более доступными энергоресурсов, но также поддерживая весь мировой рынок нефти в периоды падения спроса, как это происходило в апреле-мае этого года. Мы полагаем, что экономика Китая действительно восстанавливается достаточно быстрыми темпами, так как Китай, по имеющимся оценкам, не только не успел полностью использовать накопленные в хранилищах запасы нефти, но в последние недели вновь нарастил ее импорт».

По мнению Сечина, правильно было бы использовать опыт Китая в борьбе с вирусной пандемией, а не атаковать этот опыт. И если вместо решения проблем будут продолжаться обвинения в отношении отдельных стран как «разносчиков» вируса и закрываться границы, то человечество, к сожалению, может еще не скоро справиться с пандемией.

«Однако есть и другие серьезные проблемы, которым технологии помочь не могут», — отметил глава «Роснефти». Среди них — инструменты санкционного давления, используемые США и ЕС. Сегодня использование этого инструмента перешло на качественно новый уровень. «Теперь не требуется какого-либо обоснования для введения санкций, они могут быть введены практически в любой момент против любой компании или даже физического лица. Санкционная тематика мешает и будет мешать восстановлению рынков и мировой экономики. Яркий пример — давление на проект "Северный поток-2", включенный в закон об оборонном бюджете США», — заявил Сечин. По его словам, естественное желание ряда стран гарантировать стабильность собственной экономики приведет к протекционизму, регионализации торговли, локализации производств.

Обеспечение взаимодействия между странами-производителями является гарантией обеспечения как энергетической, так и экономической безопасности, и важность этого взаимодействия будет только усиливаться, считает Сечин. «Независимо от изменения поведенческих моделей с ростом мировой экономики и населения человечеству в будущем потребуется больше энергии, и спрос на нее будет расти», — заявил глава «Роснефти».

Долгосрочные перспективы спроса на энергию будут определяться развитием технологий и темпами энергетического перехода, а также обостряющимися противоречиями между экономическим ростом и целями по сокращению парниковых выбросов. Эти противоречия потенциально имеют перспективу разрешения, в том числе благодаря технологическому прогрессу, который позволит как повысить доступность возобновляемых источников энергии, так и значительно снизить экологические последствия от использования традиционных нефти и газа.

По мнению Сечина, только возобновляемая энергетика не сможет удовлетворить растущий спрос. Например, достижение цели по нулевым чистым выбросам, по оценке МЭА, в ближайшие 10 лет потребует не менее 28 триллионов долларов инвестиций. А теоретический вариант полного отказа человечества от ископаемых топлив потребует порядка 50 триллионов долларов инвестиций за этот же период, что втрое превышает годовой ВВП Евросоюза.

При этом, учитывая отказ от использования традиционных ископаемых топлив, не нужно забывать о возможном дефиците металлов, необходимых для производства оборудования и, например, аккумуляторов для хранения энергии, произведенной на солнечных и ветровых станциях. Отдельные виды металлов добываются в сложных юрисдикциях, а также могут быть чрезвычайно токсичны, например, кадмий. Более того, многие из активно продвигаемых сегодня технологий могут применяться далеко не во всех странах и природных условиях, в отличие от традиционных нефти и газа. C учетом текущего уровня технологического развития не все страны могут позволить себе активное развитие возобновляемых источников по экономическим причинам.

Также Игорь Сечин отметил, что ускоренный переход к возобновляемым источникам может также привести к инвестиционному дисбалансу — недоинвестирование в поддержание добычи нефти и газа приведет к резкому росту цен на все виды энергоносителей, а не только на нефть и газ. «Мировая нефтегазовая отрасль находится на переднем крае разработки новых технологий, и мы по-прежнему имеем огромный потенциал развития, — рассказал глава «Роснефти». — Благодаря этому в ближайшие десятилетия мы с большой вероятностью увидим симбиоз традиционной и возобновляемой энергетики, совместно решающих климатические проблемы и удовлетворяющих нужды потребителей в доступной энергии».

«Роснефть» прилагает все усилия для обеспечения стабильности предложения углеводородов в перспективе. «При этом уже сейчас интенсивность парниковых выбросов "Роснефти" — одна из самых низких в нефтегазовой отрасли, и сохранение лидерства в этой области является одним из наших стратегических приоритетов. За последние годы нам удалось избежать выбросов в размере более 3,1 миллиона тонн СО2-эквивалента. Только за один 2019 год мы высадили в России более 1 миллиона деревьев. За последние 5 лет наши "зеленые" инвестиции превысили 4 миллиарда долларов», — рассказал Игорь Сечин.