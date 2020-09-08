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Кабмин вернулся к обсуждению строительства нефтехимического комплекса в Находке

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Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

Правительство России по поручению президента Владимира Путина снова обсуждает возможные параметры проекта «Роснефти» по строительству нефтехимического комплекса в Находке (ВНХК). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением, а также аппарат курирующего ТЭК вице-премьера Юрия Борисова.

Как отмечал ранее на встрече с президентом глава «Роснефти» Игорь Сечин, благодаря строительству комплекса будет создано около 100 000 новых рабочих мест, проект позволит стабилизировать топливный рынок региона.

«Нам нужен стабильный налоговый режим, который позволил бы планировать экономику этого предприятия минимум на 30 лет», — приводит издание слова Игоря Сечина.

Проект «Роснефти» по строительству нефтехимического комплекса в Находке может стать частью нацпрограммы развития Дальнего Востока до 2035 года, которую президент поручил правительству утвердить до конца сентября.

В «Роснефти» признавали, что этот проект технически сложный, как следствие, крайне капиталоемкий, для его реализации потребуется привлечение стратегического партнера. Объем инвестиций в компании не раскрывают, однако ранее затраты оценивались в 1,5 триллиона рублей.

На встрече с президентом Сечин отмечал, что «Роснефть» пыталась реализовать проект на протяжении 10 лет, но в прошлом году официально исключила его из инвестпрограммы, признав нерентабельным. При этом он подчеркнул, что «Роснефть» готова вернуться к нему «в случае обеспечения фискального режима, обеспечивающего рентабельность проекта, возвратность на вложенные средства».

Создание нефтехимического комплекса предполагает строительство двух очередей мощностью 12 миллионов тонн в год по нефти и 3,4 миллиона тонн по нефтехимическому сырью, морского порта с терминалами для нефти и продуктов нефтегазохимии, а также инфраструктурных объектов железнодорожной ветки и электростанции.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов отмечает, что средний показатель внутренней нормы доходности (IRR) по новым проектам крупнейших энергетических компаний составляет от 22 до 28 процентов. «Для привлечения стратегического инвестора в ВНХК “Роснефти” нужно обеспечить примерно тот же уровень рентабельности. Никто не пойдет инвестировать в проект с меньшей доходностью при наличии более рентабельных проектов в добыче в собственном же портфеле», — цитирует издание эксперта.

По данным источника «Ведомостей», текущий IRR ВНХК не превышает 8 процентов. По его словам, повысить рентабельность до пороговых значений можно с помощью льгот по обратным акцизам. «Роснефть» предлагает перейти на формульную ставку акциза на прямогонный бензин (с коэффициентом 6) и ввести логистический коэффициент 2 для обратного акциза на нефть, что позволит обеспечить конкурентную цену сырья для проекта, отмечает издание.

При цене на нефть 60 долларов за баррель общая сумма обратных акцизов может составить порядка 64 миллиардов рублей в год, считает Суверов. Но для государства, по его словам, это будет оправдано, поскольку после запуска проекта внутренний региональный продукт Приморского края может увеличиться в полтора раза, а поступления в бюджет всех уровней превысить триллион рублей.

По данным источника издания, вопрос предоставления льгот проекту должен быть проработан до конца сентября, при этом консолидированной позиции в правительстве пока нет.

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