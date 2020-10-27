Игорь Сечин выступил с приветственным словом на конференции CERAWeek

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в онлайн формате выступил с приветственным словом на 39 ежегодной конференции лидеров энергетической отрасли CERAWeek в Индии, сообщает пресс-служба компании.

Сечин высоко оценил уровень многолетних партнерских отношений между «Роснефтью» и индийскими компаниями. «Ваша поддержка совместных проектов, уважаемый господин Моди, является ключевой для нас и в этой связи хотел бы передать слова искренней благодарности за Ваш личный вклад, который позволяет развивать эффективное сотрудничество и строить энергомост между нашими странами», — отметил в ходе своего выступления Игорь Сечин.

«Роснефть» активно развивает интегральный формат сотрудничества с индийскими партнерами по всей технологической цепочке — от добычи до нефтепереработки и реализации нефтепродуктов. С 2016 года индийским компаниям (ONGC Videsh Ltd., Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежит 49,9 процента дочернего общества «Ванкорнефть». Эта расположенная в Красноярском крае компания ведет разработку Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения — крупнейшего из открытых и введенных в эксплуатацию в России за последние двадцать пять лет.

Также консорциуму индийских компаний (Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежит 29,9 процента в компании «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», которая владеет лицензиями на участки Центрального блока Среднеботуобинского месторождения и Курунгский лицензионный участок (другими акционерами являются «Роснефть» и ВР).

С 2001 года индийская компания ONGC Videsh Ltd. входит в состав участников проекта «Сахалин-1» (другими акционерами являются «Роснефть», ExxonMobil и японская Sodeco).

«Роснефти» принадлежит основной пакет акций (49,13 процента) индийской компании Nayara Energy, в состав которой входят первоклассные активы, в том числе НПЗ в городе Вадинар мощностью 20 миллионов тонн в год. Завод является вторым по величине в Индии и одним из самых технологически развитых в мире. В состав бизнеса Nayara Energy также входит глубоководный порт, который может принимать сверхбольшие танкеры класса VLCC и одна из крупнейших в Индии розничных сетей, насчитывающая уже более 5800 АЗС.