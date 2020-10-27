Немецкие читатели осудили Навального за оскорбление бывшего канцлера ФРГ

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала письма читателей, которые осудили Алексея Навального за оскорбление бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. В издании пояснили, что после двух публикаций в начале октября дискуссия о статусе Шредера разгорелась с новой силой.

Так, Вольфганг Хайнц из города Бад-Кроцинген отметил, что оскорбив бывшего канцлера Германии, Навальный грубейшим образом злоупотребил своим правом гостя на территории страны. «Его националистические и ксенофобские заявления вызывают у меня большие вопросы», — добавил читатель.

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По мнению Габи Бадершнайдер из Зинцинга, не стоит так уверенно говорить о действиях Шредера в негативном ключе. «Может быть, он просто не понимает под словом "образумить" то же самое, что Навальный и другие оппоненты Путина, стремящиеся воспользоваться в собственных интересах "Северным потоком-2"», — говорится в письме.

Вольфрам Зальцер из Нойштадт-бай-Кобург подчеркнул, что Навальному не стоит доверять полностью. Он призвал немецких политиков принять то, что Навальный — это и тот, кто «стал жертвой покушения с помощью отравляющих веществ» и тот, кто «является крайне неоднозначным политиком».

Также опубликовали и письмо читателя, который посчитал, что Навальный правильно критикует Шредера, пусть и использует резкие формулировки. «Его (Шредера. — прим. «Ленты.ру») решение подать в суд [на Навального] говорит о том, насколько он оторван от реальности», — указал Хольгер Зиверс из Нортхайма.

Ранее Герхард Шредер заявил, что намерен подать в суд на немецкое издание Bild из-за публикации интервью с Навальным. Председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream подчеркнул, что газета распространила необоснованные заявления о том, что он якобы получает «тайные платежи» от российских властей.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа россиянина отправили в клинику в Берлине.

Немецкие власти позже заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». Российские врачи заявляют, что никаких ядов в анализах не обнаружили. В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан, после реабилитации он намерен вернуться в Россию.