Экс-канцлер Германии подаст в суд на немецкое издание из-за интервью с Навальным

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер намерен подать в суд на немецкое издание Bild из-за публикации интервью с Алексеем Навальным. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шредера, газета распространила необоснованные заявления Навального о том, что немецкий политик якобы получает «тайные платежи» от российских властей, и не предоставила ему возможности прокомментировать их. Он отметил, что даже сам Навальный признал отсутствие каких-либо доказательств своих обвинений.

Председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream также подчеркнул, что подобные действия серьезно нарушили его личные права, и он намерен юридическими методами восстановить их.

Ранее сообщалось, что Германия и Франция готовят пакет санкций, согласно которому за инцидент с Навальным могут быть наказаны некие сотрудники ГРУ. На данный момент известно, что Париж и Берлин направят в конце недели свои предложения европейским партнерам.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан, после реабилитации он намерен вернуться в Россию.