Несколько европейских стран поддержали введение санкций против России

Нидерланды и Великобритания выступили за введение санкций против России в связи с инцидентом с Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно заявлению министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока, власти страны согласны с выводами Германии и Франции о том, что единственным правдоподобным объяснением случившегося с Навальным является вмешательство России. Представитель европейской страны также отметил, что Нидерланды поддержат призывы к введению санкций на следующем заседании Европейского совета.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что страна будет добиваться принятия мер в отношении российских должностных лиц, которые считаются ответственными за данный инцидент, а также против тех, кто участвовал в осуществлении программы «Новичок» по разработке химического оружия. Он добавил, что Соединенное Королевство поддерживает реакцию Германии и Франции на произошедшее.

Ранее Министерство иностранных дел России обвинило Германию и Францию в намерении возглавить антироссийскую коалицию. Согласно комментарию официального представителя ведомства Марии Захаровой, заявления европейских стран в связи с расследованием инцидента с Навальным свидетельствуют об их нежелании сотрудничать с Россией. Она отметила, что после таких действий Россия не сможет продолжать вести с этими государствами «бизнес как всегда».

Германия и Франция готовят пакет санкций, согласно которому за инцидент с Алексеем Навальным могут быть наказаны некие сотрудники ГРУ. На данный момент известно, что Париж и Берлин направят в конце недели свои предложения европейским партнерам.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан, после реабилитации он намерен вернуться в Россию.