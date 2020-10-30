«Газпром нефть» присоединилась к Глобальному договору ООН, крупнейшей международной инициативе в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Об этом сообщает Gazeta.ru.

Таким образом компания подтверждает намерения по интеграции 10 принципов договора в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией в бизнес-стратегию, процессы принятия решений и операционную деятельность компании, фокусируясь на развитии партнерств и технологических инноваций.

«Наша компания на протяжении многих лет уделяет особое внимание безопасности, защите окружающей среды, развитию регионов деятельности. Мы неизменно заботимся о здоровье, благополучии и обеспечении трудовых прав сотрудников компании, общее количество которых составляет сегодня более 77 тысяч человек. Не случайно «Газпром нефть» является одним из самых привлекательных работодателей России согласно многим социологическим исследованиям и рейтингам, — отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков. — Присоединение компании к Глобальному договору ООН подтверждает наше следование принципам устойчивого развития, а также готовность «Газпром нефти» к максимальной открытости, развитию партнерств и обмену лучшими практиками с международным сообществом».

Также в компании отметили, что «Газпром нефть» инвестирует значительные средства в производственную безопасность, охрану труда, развитие персонала и социального потенциала регионов присутствия.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что для компаний присоединение к этой инициативе означает некое признание заслуг по тем пунктам, которые предусматривает Глобальный договор ООН: развитие социальной и экологической ответственности бизнеса.

«Это означает, что «Газпром нефть» достаточно активно продвигает свою политику по указанным направлениям: соблюдение прав человека и прав трудящихся, строгих экологических норм, развитие технологий, поддержка науки. Присоединение к глобальному договору ООН является важным маркером для определения ответственности бизнеса, социальной и экологической», — подчеркнул Фролов.

По его словам, с точки зрения присоединения компании к глобальному договору ООН особенно важны образование и экология. «Газпром нефть» инвестирует серьезные средства в создание системы подготовки специалистов практически со школьной скамьи, а экологические инициативы — такие как строительство современных очистных сооружений «Биосфера» на нефтеперерабатывающих заводах, внедрение экотолерантной технологии геологоразведки «Зеленая сейсмика» —- получили высокую оценку государственных и независимых природоохранных организаций. Компания также активно занимается повышением энергоэффективности производства, рассказал Фролов.