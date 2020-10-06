Путин поздравил «Газпром нефть» с двадцатипятилетием

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив компании «Газпром нефть» с двадцатипятилетием создания организации. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля. Об этом сообщает ТАСС. Глава государства отметил, что «Газпром нефть» уделяет особое внимание проблемам экологии и природосбережения.

«Благодаря широкому внедрению инновационных технологий, грамотным управленческим решениям, высококвалифицированному, созидательному труду коллектива — геологов, инженеров, буровиков, представителей многих других специальностей, компания динамично развивается, расширяет географию и направления своей деятельности. И конечно, важно, что "Газпром нефть" уделяет приоритетное внимание проблемам экологии и природосбережения, инвестирует значительные средства в совершенствование социальной инфраструктуры регионов присутствия, в укрепление кадрового потенциала компании, создание новых, современных рабочих мест», — подчеркнул президент.

Путин назвал компанию одним из признанных лидеров в производстве, переработке и реализации нефтепродуктов, а также отметил ее серьезные позиции на глобальном энергетическом рынке.

«Газпром нефть» — одна из крупнейших российских нефтегазовых компаний, дочернее предприятие компании «Газпром». Образована на основе активов «Сибирской нефтяной компании» («Сибнефти»), которая была создана указом президента России Бориса Ельцина в 1995 году. С 2008 года генеральным директором и председателем правления «Газпром нефти» является Александр Дюков. Совет директоров возглавляет председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.