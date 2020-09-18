В Омске началась активная фаза строительства хоккейной «Арены Омск»

На месте строительства хоккейной «Арены Омск» состоялась закладка капсулы, символизирующей начало активной фазы возведения нового ледового комплекса «Авангард». Работы стартовали в июне 2020 года и к моменту закладки капсулы завершается нулевой цикл строительства — подготовка к созданию фундаментной плиты. Планируется, что постройка новейшего ледового дворца завершит формирование современной хоккейной инфраструктуры в Омске, также включающей академию «Авангард» и сеть открытых школьных ледовых площадок. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе компании «Газпром нефть».

В концепции новой арены учтен опыт лучших современных спортивных сооружений мира: двухъярусный кольцевой атриум с высоким обзором и мощной акустикой, комплекс зон зрительской активности, мультимедийный фасад. Главной идеей архитекторов будущей «Арены Омск» стала мультифункциональность — площадка может трансформироваться для проведения соревнований по различным видам спорта, концертов и культурно-массовых мероприятий. Отдельное внимание уделено развитию вокруг спортивного комплекса современного общественного пространства для омичей.

Строительство «Арены Омск» осуществляется в рамках государственно-частного партнерства между «Газпром нефтью», правительством России и правительством Омской области. Новая «Арена Омск» станет площадкой проведения молодежного чемпионата мира по хоккею (декабрь 2022 — январь 2023 года).

«Арена Омск» станет крупнейшим инфраструктурным проектом корпоративной программы социальных инвестиций «Родные города», реализуемой «Газпром нефтью» в регионах деятельности, подчеркнули в пресс-службе компании.

«"Газпром нефть" как крупнейший социальный инвестор Омской области продолжает развитие спортивной инфраструктуры региона. Завершение строительства высокотехнологичного и комфортного ледового комплекса позволит сформировать в Омске современный хоккейный кластер, включающий профессиональный клуб, новейшую вместительную арену, детско-юношескую академию и уличную сеть спортивных площадок, которая на сегодня уже объединяет 35 хоккейных коробок. Такой системный подход к развитию хоккея обеспечит рост популярности этого вида спорта в регионе, а также позволит находить и готовить талантливых игроков национального и международного уровня», — рассказал глава «Газпром нефти» Александр Дюков

«Хоккей — это больше, чем вид спорта. У него славные традиции, культура и огромный потенциал воспитания наших молодых талантов и, самое главное, детей. Поэтому "Арена Омск" является не только предметом повышенного внимания. Для нас этот проект — это и участие в качестве партнера в создании современной инфраструктуры в Омской области, и демонстрация того, что сегодня все вместе — государство, бизнес-партнеры, руководители субъектов федерации — могут и должны делать все необходимое для того, чтобы наша страна гордилась своими спортсменами. Новый проект аккумулирует самые современные технологии по уровню комфорта, доступности и условий, которые созданы. Надеюсь, что в самое ближайшее время мы будем свидетелями уже открытия "Арены Омск" для спортсменов и для болельщиков», — подчеркнул министр спорта Олег Матицын.