«Газпром нефть» названа лучшим работодателем России

«Газпром нефть» заняла первое место в Топ-100 лучших работодателей России за 2019 год согласно рейтингу портала HeadHunter и стала работодателем №1 по мнению соискателей.

«Газпром нефть» — одна из крупнейших промышленных компаний в России, она объединяет более 78 тысяч сотрудников — от геологов и операторов по добыче нефти до дата-сайентистов и бизнес-аналитиков. «Газпром нефть» уже несколько лет подряд занимает верхние строчки в рейтинге лучших работодателей России HeadHunter — одной из наиболее авторитетных платформ в сфере интернет-рекрутмента: в 2018 году компания заняла второе место, а в 2019 стала лидером рейтинга.

«Газпром нефть» заняла в общем рейтинге компаний первое место по сумме трех показателей — мнение соискателей, оценка уровня вовлеченности сотрудников, экспертная оценка развития HR-процессов компаний. В рейтинге HeadHunter среди лучших работодателей отрасли «Энергетика и добыча сырья» компания также получила самую высокую позицию.

«В современном мире, как я уже ранее не раз говорил, таланты стали ценнее капитала. И мы в "Газпром нефти" — во всех подразделениях и регионах деятельности компании — стремимся создать такую корпоративную культуру и среду, в которой сотрудники могут в полной мере раскрыть свой индивидуальный потенциал, действуя ради достижения общих целей. Мы рады, что абсолютное большинство наших сотрудников гордятся тем, что работают в "Газпром нефти". А для многих соискателей наша компания — это компания мечты. И рейтинг ещё раз это подтверждает», — подчеркнул председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.