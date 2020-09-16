«Газпром нефть» выложила в сеть более шести часов звуков Арктики

Компания «Газпром нефть» запустила сайт с редкими звуками природы Заполярья и животных, обитающих в Арктике. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе компании.

В сети выложено более 6,5 часа расслабляющих аудио с китами, рычанием белых медведей, треском льдин, плеском воды и звуков шторма. Аудио также доступны на платформах «ВКонтакте» и SoundCloud. Благодаря проекту «Белый шум Арктики» теперь каждый может почувствовать атмосферу этого региона и использовать звуки природы для релаксации, подчеркнули в пресс-службе «Газпром нефти».

Все сэмплы разделены на несколько тематических подборок, для каждой из которых подобраны примечательные факты об Арктике. При их прослушивании на сайте проекта пользователей также знакомят с описанием того, какие звуки на нем представлены. Например, в категории «Потюлениться» собрано урчание тюленей, шум арктического бриза, плеск лосося в Печорском море и крики пролетающих казарок. Как заявляют авторы проекта, если «проветриваться» в виртуальной Арктике хотя бы пять минут каждый час, то можно легче справляться со стрессом и даже повысить продуктивность работы.

Через белые шумы, довольно популярный формат аудио-релаксации в интернете, компания «Газпром нефть» рассказывает про экологический мониторинг в Арктике и уникальное разнообразие ее животного мира, отметили в пресс-службе компании. Создатели проекта подчеркивают, что несмотря на суровый климат Крайнего Севера, там находится самая хрупкая экосистема на планете. Охрана местной окружающей природы является одним из приоритетов «Газпром нефти», которая последние годы является лидером в изучении и освоении арктического региона.