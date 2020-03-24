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«Газпром нефть» увеличит добычу в Арктике

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Фото: gazprom-neft.ru

На Новопортовском месторождении компании «Газпром нефть» в арктической зоне Ямала объем добычи жидких углеводородов вырос на 8 процентов — до 7,7 миллиона тонн. Результаты были достигнуты за счет внедрения цифровых и промышленных технологий, а также ввода в эксплуатацию новых скважин. В 2020 году в рамках проекта «Новый Порт» планируется выход на уровень добычи 8 миллионов тонн нефти в год. Базой для роста станет освоение северной части месторождения, перспективность разработки которой уже подтверждена опытно-промышленными работами. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе компании «Газпром нефть». В 2019 году на арктических активах «Газпром нефти» было добыто около 30 процентов всей нефти компании.

Одним из направлений развития Новопортовского месторождения является формирование мощной газовой инфраструктуры, отметили в компании. Расширение установки комплексной подготовки газа до полноценного газоперерабатывающего завода мощностью 15 миллиардов кубических метров газа в год позволит поддерживать уровень полезного использования попутного нефтяного газа (ПНГ) в 95 процентов. В 2019 году объем использования газа на месторождении вырос более чем на 31 процент — до 8,59 миллиарда кубометров.

Объем добычи нефти на Восточно-Мессояхском месторождении вырос более чем на 22 процента — до 5,6 миллиона тонн нефтяного эквивалента. Это месторождение «Газпром нефть» разрабатывает совместно с компанией «Роснефть». Планомерный рост операционных результатов обеспечен применением передовых инженерных и геолого-технических решений при разработке трудноизвлекаемых запасов вязкой нефти. В 2019 году на месторождении началось полномасштабное освоение ачимовских залежей, запасы которых оцениваются в 35 миллионов тонн нефти, ресурсы — в 111 миллионов тонн. Пробуренные на эти пласты глубокие скважины демонстрируют дебит в 5-8 раз выше среднего показателя по активу.

Одна из перспективных задач развития актива на 2020 год — вовлечение в разработку пластов малой мощности и запасов краевых зон Восточно-Мессояхского месторождения. Кроме того, в рамках проекта развития газовой инфраструктуры актива в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию компрессорную станцию мощностью 1,5 миллиарда кубометров газа в год, 47-километровый газопровод и подземное хранилище ПНГ на Западно-Мессояхском месторождении.

Объем добычи на Приразломном месторождении в 2019 году сохранялся на стабильном уровне и составил 3,14 миллиона тонн нефти. За шесть лет бесперебойной эксплуатации платформы «Приразломная» в Баренцевом море было добыто более 12 миллиона тонн нефти ARCO и пробурено 19 скважин. В 2020 году на первом российском шельфовом проекте в Арктике будут построены и введены в эксплуатацию еще три скважины.

«Освоение месторождений арктической зоны России — стратегическая ставка "Газпром нефти". Колоссальные запасы этого региона обеспечивают ресурсное будущее как компании, так и всей отечественной нефтегазовой отрасли. Уже сейчас доля арктической нефти в общем портфеле "Газпром нефти" превысила 30 процентов. Добыча углеводородов в суровых условиях Заполярья сопряжена со множеством технологических и организационных трудностей, однако активное освоение компанией арктических месторождений, формирование в высоких широтах новых мощных добычных кластеров говорит о том, что мы успешно справляемся с решением этой задачи, гарантируя компании рост операционных и финансовых результатов и нарабатывая бесценный опыт реализации масштабных и во многом уникальных проектов», — прокомментировал перспективы развития компании в арктическом регионе заместитель генерального директора «Газпром нефти» по разведке и добыче Вадим Яковлев.

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