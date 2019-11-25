«Газпром нефть» вошла в проект создания технологического хаба в Санкт-Петербурге

К 2030 году в Санкт-Петербурге планируют локализовать значительную долю всех заказов на научные и инженерные разработки в сфере российской энергетики, ежегодный объем инвестиций в которые оценивается в 100 миллиардов рублей. Для этого власти города объявили о создании технологического хаба, который объединит несколько сотен ведущих вузов, конструкторских бюро и высокотехнологичных предприятий. Соглашение о сотрудничестве в рамках проекта подписали председатель правления компании «Газпром нефть» Александр Дюков, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный директор Агентства по технологическому развитию Сергей Зинченко.

Документ предусматривает совместную работу по стимулированию привлечения в город инженерных подразделений промышленных и энергетических корпораций, а также поддержку создания местных технологических стартапов и инженерных команд.

Власти Петербурга также рассматривают возможность создания первого в России испытательного полигона для оборудования добычи полезных ископаемых на шельфовых месторождениях. Аналогичные европейские проекты реализованы в норвежском городе Ставангер и шотландском Абердине. «Газпром нефть» заинтересована в появлении подобного отечественного полигона для тестирования технологических решений, которые компания может использовать при реализации своих проектов на шельфе. Ведутся переговоры о вовлечении в проект других корпораций энергетического сектора.

«Опыт Хьюстона в США или Ставангера в Норвегии показывает: концентрация в одном городе множества компаний, которые занимаются НИОКР в сфере энергетики, дает заметный синергетический эффект и в экономике, и в социальной сфере, — прокомментировал новость председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков. — Мы рады, что Санкт-Петербург хочет стать центром притяжения для инженеров, разработчиков и ученых в сфере энергетики со всей страны. У города есть для этого все возможности и потенциал. Мы готовы помочь в реализации такой идеи, обеспечивая высокий и стабильный спрос на новые исследования и разработки, развивая вокруг себя экосистему средних и малых компаний, которые работают над решением сложных технологических вызовов».

Резидентами Санкт-Петербурга уже являются крупнейшие нефтегазовые компании России, которые обеспечивают 50 процентов добычи всех углеводородов страны и формируют спрос на новые технологии. Также в городе сконцентрированы ведущие вузы, конструкторские бюро и высокотехнологичные предприятия, готовые взять на себя работу по решению технологических вызовов энергетического сектора.

«В странах с развитой нефтегазовой отраслью, как правило, существует 1-2 основных "центра", где концентрируются разработки передовых технологий. Экономический эффект и скорость внедрения новых технологий в производство напрямую зависит от интенсивности взаимодействия всех участников процесса инноваций: разработчиков, поставщиков сервисных решений, компаний потребителей, финансовых организаций, — подчеркнул директор по консалтингу в России IHSMarkit Максим Нечаев. — Такие города как Хьюстон в США и Ставангер в Норвегии смогли сосредоточить у себя до 40 процентов отраслевых затрат на НИОКР своих стран. В России в настоящий момент нет такого единого технологического центра мирового уровня, что выглядит странным исходя из лидирующих позиций государства на глобальных рынках нефтегаза и энергетики».

Подготовкой и реализацией дорожной карты в рамках подписанного соглашения займется совет при администрации Санкт-Петербурга. Его задачей станет объединение усилий органов власти, бизнеса и научного сообщества в целях стимулирования инновационных технологических разработок и реализации национальных проектов в области производительности труда, развития кадрового и экспортного потенциала страны. Агентство по технологическому развитию обеспечит координацию проекта с политикой Министерства промышленности и торговли России.